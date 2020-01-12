ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 12 грудня: історія, прикмети і заборони дня

STYLERЖиття    12.01.2020 - 07:01
Свято 12 грудня: історія, прикмети і заборони дня
12 січня - яке сьогодні свято

12 січня українці відзначають День Онисії зимової

12 січня 2020 року прийнято відзначати День Онісії зимової. У це свято зазвичай ходять у гості, при цьому на столі обов'язково повинна бути присутня свиняча требуха та гриби.

Дата 12 січня в народному календарі позначена як день з сильними морозами - виключення бувають досить рідко.

12 січня - історія свята

Історія свідчить, що все почалося з мучениці, яка проживала в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості та молитві.

Одного разу по дорозі до церкви Онисію зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував її схопити і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала: "Та заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, пронизивши наскрізь.

Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої перебувають у Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Почитати пам'ять Онисії Солунської стали з X століття.

Свято 12 грудня: історія, прикмети і заборони дня12 січня - яке сьогодні свято

12 січня - прикмети свята

  • Якщо на Онисію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо - теплим. Якщо на Онисію йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів.
  • Люди, які народилися в День Онисії, є дуже щасливими.
  • Якщо на Онисію горобець голосно цвірінчить - чекай швидкої відлиги.
  • Якщо вночі дме вітер з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо - теплим.
  • Західний вітер - в річках буде багато риби.
  • Якщо пішов сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим.
  • Якщо людина народилася на Онисію, то вона буде відмінним мисливцем. На Онисію можна молитися про лікування шлункових хвороб.

Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.

12 січня - заборони свята

На Онисію зимову не рекомендується:

  • Шити і прясти, бо це принесе нещастя.
  • Вживати їжу з сіллю - до проблем зі здоров'ям.
  • Не варто піднімати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.
Собор Пресвятої Богородиці: прикмети і повір'я, що категорично не можна робити Різдво Христове: історія та традиції, що не можна робити у велике свято
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся