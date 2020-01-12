Свято 12 грудня: історія, прикмети і заборони дня

12 січня українці відзначають День Онисії зимової
12 січня 2020 року прийнято відзначати День Онісії зимової. У це свято зазвичай ходять у гості, при цьому на столі обов'язково повинна бути присутня свиняча требуха та гриби.
Дата 12 січня в народному календарі позначена як день з сильними морозами - виключення бувають досить рідко.
Історія свідчить, що все почалося з мучениці, яка проживала в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості та молитві.
Одного разу по дорозі до церкви Онисію зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував її схопити і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала: "Та заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, пронизивши наскрізь.
Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої перебувають у Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Почитати пам'ять Онисії Солунської стали з X століття.
12 січня - яке сьогодні свято
Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.
На Онисію зимову не рекомендується: