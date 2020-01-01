Праздник 1 января: все приметы, что нельзя делать в этот день

1 января православные почитают святого великомученика Вонифатия
Какой сегодня праздник. 1 января христиане чтят память святого великомученика Вонифатия, который жил в Риме на рубеже III-IV веков и прославился стойкостью за веру и бесстрашием перед угрозой зверских пыток и казни.
В народе в эту дату - праздник Новый год - верующие молили святого о заступничестве и просили помочь в борьбе с вредными привычками и пьянством. Так, Вонифатия считали защитником от различных болезней и алкоголизма.
Как гласят церковные легенды, Вонифатий сначала много грешил, пил и гонялся за плотскими утехами. В определенный момент юноша раскаялся и твердо решил изменить способ жизни. Он молил Господа дать прощение и указать верный путь к спасению души.
В то время императором Рима был Диоклетиан, который считался ярым язычником. Гонения на христиан усиливались, и часто верующих жестоко казнили. Вонифатий, который отправился в город Тарс за мощами мучеников, был "уличен" в христианстве и схвачен. Юношу предали жутким пыткам, но ничто не могло сломить его дух. Тогда судья приказал отрубить голову Вонифатию, и тот с радостью пошел на казнь.
Вскоре после этого Аглаида, у которой ранее служил Вонифатий, в своем имении в Риме соорудила церковь во имя мученика. Туда же перенесли мощи святого, от которых было много исцелений.
Святой великомученик Вонифатий (Фото из открытых источников)