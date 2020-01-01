Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 1 січня християни вшановують пам'ять святого великомученика Воніфатія, який жив у Римі на рубежі III-IV століть та прославився стійкістю за віру і безстрашністю перед загрозою звірячих тортур та страти.

В народі у цю дату - свято Новий рік - віруючі молилися про заступництво святого і просили допомогти в боротьбі зі шкідливими звичками та пияцтвом. Так, Воніфатія вважали захисником від різних хвороб та алкоголізму.

Як свідчать церковні легенди, Воніфатій спочатку багато грішив, пив та ганявся за плотськими втіхами. У певний момент юнак розкаявся і твердо вирішив змінити спосіб життя. Він благав Господа про прощення і вказати вірний шлях до порятунку душі.

В той час імператором Риму був Діоклетіан, який вважався запеклим язичником. Гоніння на християн посилювалися, і часто віруючих жорстоко страчували. Воніфатій, який відправився в місто Тарс за мощами мучеників, був "викритий" у християнстві та схоплений. Юнака піддали страшним тортурам, але ніщо не могло зламати його дух. Тоді суддя наказав відрубати голову Воніфатію, і той з радістю пішов на страту.

Незабаром після цього Аглаїда, у якої раніше служив Воніфатій, в своєму маєтку в Римі спорудила церкву в ім'я мученика. Туди ж перенесли мощі святого, від яких було багато зцілень.

Святий великомученик Воніфатій (Фото з відкритих джерел)

Повір'я та заборони 1 січня

Новий рік та день пам'яті Воніфатія вважалося, що торговці можуть привернути до себе добрий достаток. Для цього треба було тільки дати знижку першому покупцеві.

За повір'ями, ще один спосіб прикликати гроші в руки - це замість мила натерти долоні монетами.

Заборонялося багато працювати в цей день, бо цілий рік доведеться стискатися з постійними труднощами;

Не можна виносити старі речі на викид, і навіть краще викидати сміття в інший день - інакше можна вигнати з дому удачу.

Вважалося поганою прикметою сваритися 1 січня, бо конфлікт можна ненароком перенести на сім'ю і весь рік страждати від розбратів.

Важливі прикмети 1 січня