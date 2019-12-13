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Затяжные выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать на праздники

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 15:02
Затяжные выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать на праздники
Выходные в январе 2020 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Сколько выходных и рабочих дней будет в Украине в 2020 году - в материале Styler

Выходные дни в январе 2020 традиционно начнутся уже с 1-го числа. Украинцы смогут вволю отоспаться после новогодней ночи, но в четверг и пятницу, 2 и 3 ноября, нужно будет выходить на работу.

Всего в январе будет 10 выходных и 21 рабочий день.

Стоит отметить, что в этом году новогодние выходные будут длиться четыре дня подряд - с воскресенья, 29 декабря по среду, 1 января. А вот две субботы - 21-е и 28-е число придется отработать.

На рождественские праздники также будет дополнительный выходной. В 2020-м году Сочельник попадает на понедельник, поэтому 6 января будет выходным, но его нужно будет отрабатывать в субботу, 11 декабря.

Таким образом, на Рождество, как и на Новый год, у украинцев будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января.

Выходные дни в январе 2020: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.

Затяжные выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать на праздники

Выходные дни в январе 2020 (фото: 24tv.ua)

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