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Праздник 1 января: все приметы, что нельзя делать в этот день

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 07:01
Праздник 1 января: все приметы, что нельзя делать в этот день
1 января - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

1 января православные почитают святого великомученика Вонифатия

Какой сегодня праздник. 1 января христиане чтят память святого великомученика Вонифатия, который жил в Риме на рубеже III-IV веков и прославился стойкостью за веру и бесстрашием перед угрозой зверских пыток и казни.

В народе в эту дату - праздник Новый год - верующие молили святого о заступничестве и просили помочь в борьбе с вредными привычками и пьянством. Так, Вонифатия считали защитником от различных болезней и алкоголизма.

Как гласят церковные легенды, Вонифатий сначала много грешил, пил и гонялся за плотскими утехами. В определенный момент юноша раскаялся и твердо решил изменить способ жизни. Он молил Господа дать прощение и указать верный путь к спасению души.

В то время императором Рима был Диоклетиан, который считался ярым язычником. Гонения на христиан усиливались, и часто верующих жестоко казнили. Вонифатий, который отправился в город Тарс за мощами мучеников, был "уличен" в христианстве и схвачен. Юношу предали жутким пыткам, но ничто не могло сломить его дух. Тогда судья приказал отрубить голову Вонифатию, и тот с радостью пошел на казнь.

Вскоре после этого Аглаида, у которой ранее служил Вонифатий, в своем имении в Риме соорудила церковь во имя мученика. Туда же перенесли мощи святого, от которых было много исцелений.

Праздник 1 января: все приметы, что нельзя делать в этот день

Святой великомученик Вонифатий (Фото из открытых источников)

Поверья и запреты 1 января

  • В Новый год и день памяти Вонифатия считалось, что торговцы могут привлечь к себе хороший достаток. Для этого нужно было только дать скидку первому покупателю.
  • По поверьям, еще один способ призвать деньги в руки - это вместо мыла натереть ладони монетами.
  • Запрещалось много работать в этот день, или целый год придется испытывать постоянные трудности;
  • Нельзя выносить старые вещи на выброс, и даже мусор лучше выбрасывать в другой день - иначе можно выгнать из дома удачу.
  • Считалось плохой приметой ссориться 1 января, так как конфликт можно ненароком перенести на семью и весь год страдать от раздоров.

Важные приметы 1 января

  • Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то это сулило богатый урожай ягод;
  • Какая погода сегодня, такая и в июне будет;
  • Иней на деревьях 1 января считался хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ;
  • Если первая ночь Нового года лунная, то это предвещало богатый урожай гороха, чечевицы и бобовых культур;
  • Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница.
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