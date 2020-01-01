Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

1 січня православні вшановують святого великомученика Воніфатія
Яке сьогодні свято. 1 січня християни вшановують пам'ять святого великомученика Воніфатія, який жив у Римі на рубежі III-IV століть та прославився стійкістю за віру і безстрашністю перед загрозою звірячих тортур та страти.
В народі у цю дату - свято Новий рік - віруючі молилися про заступництво святого і просили допомогти в боротьбі зі шкідливими звичками та пияцтвом. Так, Воніфатія вважали захисником від різних хвороб та алкоголізму.
Як свідчать церковні легенди, Воніфатій спочатку багато грішив, пив та ганявся за плотськими втіхами. У певний момент юнак розкаявся і твердо вирішив змінити спосіб життя. Він благав Господа про прощення і вказати вірний шлях до порятунку душі.
В той час імператором Риму був Діоклетіан, який вважався запеклим язичником. Гоніння на християн посилювалися, і часто віруючих жорстоко страчували. Воніфатій, який відправився в місто Тарс за мощами мучеників, був "викритий" у християнстві та схоплений. Юнака піддали страшним тортурам, але ніщо не могло зламати його дух. Тоді суддя наказав відрубати голову Воніфатію, і той з радістю пішов на страту.
Незабаром після цього Аглаїда, у якої раніше служив Воніфатій, в своєму маєтку в Римі спорудила церкву в ім'я мученика. Туди ж перенесли мощі святого, від яких було багато зцілень.
Святий великомученик Воніфатій (Фото з відкритих джерел)