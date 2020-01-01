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Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

STYLERЖиття    01.01.2020 - 07:01
Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день
1 січня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

1 січня православні вшановують святого великомученика Воніфатія

Яке сьогодні свято. 1 січня християни вшановують пам'ять святого великомученика Воніфатія, який жив у Римі на рубежі III-IV століть та прославився стійкістю за віру і безстрашністю перед загрозою звірячих тортур та страти.

В народі у цю дату - свято Новий рік - віруючі молилися про заступництво святого і просили допомогти в боротьбі зі шкідливими звичками та пияцтвом. Так, Воніфатія вважали захисником від різних хвороб та алкоголізму.

Як свідчать церковні легенди, Воніфатій спочатку багато грішив, пив та ганявся за плотськими втіхами. У певний момент юнак розкаявся і твердо вирішив змінити спосіб життя. Він благав Господа про прощення і вказати вірний шлях до порятунку душі.

В той час імператором Риму був Діоклетіан, який вважався запеклим язичником. Гоніння на християн посилювалися, і часто віруючих жорстоко страчували. Воніфатій, який відправився в місто Тарс за мощами мучеників, був "викритий" у християнстві та схоплений. Юнака піддали страшним тортурам, але ніщо не могло зламати його дух. Тоді суддя наказав відрубати голову Воніфатію, і той з радістю пішов на страту.

Незабаром після цього Аглаїда, у якої раніше служив Воніфатій, в своєму маєтку в Римі спорудила церкву в ім'я мученика. Туди ж перенесли мощі святого, від яких було багато зцілень.

Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Святий великомученик Воніфатій (Фото з відкритих джерел)

Повір'я та заборони 1 січня

  • Новий рік та день пам'яті Воніфатія вважалося, що торговці можуть привернути до себе добрий достаток. Для цього треба було тільки дати знижку першому покупцеві.
  • За повір'ями, ще один спосіб прикликати гроші в руки - це замість мила натерти долоні монетами.
  • Заборонялося багато працювати в цей день, бо цілий рік доведеться стискатися з постійними труднощами;
  • Не можна виносити старі речі на викид, і навіть краще викидати сміття в інший день - інакше можна вигнати з дому удачу.
  • Вважалося поганою прикметою сваритися 1 січня, бо конфлікт можна ненароком перенести на сім'ю і весь рік страждати від розбратів.

Важливі прикмети 1 січня

  • Якщо в перший день Нового року буде зоряне нічне небо без хмар, то це обіцяло багатий врожай ягід;
  • Яка погода сьогодні, така і в червні буде;
  • Іній на деревах 1 січня вважався добрим знаком для проведення сільськогосподарських робіт;
  • Якщо перша ніч Нового року місячна, то це віщувало багатий урожай гороху, сочевиці та бобових культур;
  • Легкий снігопад 1 січня говорив про те, що добре вродить пшениця.
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