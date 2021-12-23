Праздничный узвар: об этом секрете напитка вы точно не знали!

Узвар считается обязательным напитком на праздничном столе на Рождество. Благодаря фруктам узвар очень полезен и содержит множество витаминов. Однако у этого главного рождественского напитка есть один особый секрет.

Как сообщили в Foodandmood , на самом деле рождественский узвар не варят, а заваривают.

Именно так можно сохранить все полезные элементы из фруктов и ягод. В большинстве рецептов указывается, что после кипения узвар нужно варить еще 10-15 минут. Но это не так.

Обычно узвар делают из высушенных яблок, груш, слив, абрикос и изюма. Но у каждой хозяйки есть собственный рецепт домашнего узвара.

Добавлять в напиток сахар не нужно, так как фрукты сами по себе сладкие. Однако можно добавить в него мед.

Как приготовить правильный узвар

Залейте все сухофрукты теплой водой, дайте им немного постоять. Потом слейте воду и тщательно промойте под проточной водой.

Переложите фрукты в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и выключайте огонь.

Дайте узвару настояться 5-8 часов.

Интересно! В одном из старинных рецептов узвара указано, что все ингредиенты нужно добавлять постепенно.

Ягоды поставить на огонь сразу, а вот сушеные яблоки добавить нужно через 10 минут.

Еще через 10 минут – чернослив, а еще через 5 минут – изюм. Потом довести до кипения и быстро выключить, добавить мед и закрыть крышкой.

После – поставить узвар в холодное место на ночь.