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Святковий узвар: про цей секрет напою ви точно не знали!

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Четвер 23 грудня 2021 14:32
Святковий узвар: про цей секрет напою ви точно не знали! Фото: Як приготувати правильний узвар на свята (culture.pl)
Автор: Анна Шиканова

Узвар вважається обов'язковим напоєм на святковому столі на Різдво. Завдяки фруктам узвар дуже корисний і містить безліч вітамінів. Однак у цього головного різдвяного напою є один особливий секрет.

Як повідомили в Foodandmood, насправді Різдвяний узвар не варять, а заварюють.

Саме так можна зберегти всі корисні елементи з фруктів і ягід. У більшості рецептів вказується, що після кипіння узвар потрібно варити ще 10-15 хвилин. Але це не так.

Зазвичай узвар роблять з висушених яблук, груш, слив, абрикос і родзинок. Але у кожної господині є власний рецепт домашнього узвару.

Додавати в напій цукор не потрібно, оскільки фрукти самі по собі солодкі. Однак можна додати в нього мед.

Як приготувати правильний узвар

Залийте всі сухофрукти теплою водою, дайте їм трохи постояти. Потім злийте воду і ретельно промийте під проточною водою.

Перекладіть фрукти в каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і вимикайте вогонь.

Дайте узвару настоятися 5-8 годин.

Цікаво! В одному зі старовинних рецептів узвару зазначено, що всі інгредієнти потрібно додавати поступово.

Ягоди поставити на вогонь відразу, а ось сушені яблука додати потрібно через 10 хвилин.

Ще через 10 хвилин – чорнослив, а ще через 5 хвилин – родзинки. Потім довести до кипіння і швидко вимкнути, додати мед і закрити кришкою.

Після - поставити узвар в холодне місце на ніч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які страви потрібно подати на стіл на католицьке Різдво.

А також розповідали про те, коли в Україні починають колядувати, щедрувати та посівати.

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