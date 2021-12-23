Святковий узвар: про цей секрет напою ви точно не знали!
Узвар вважається обов'язковим напоєм на святковому столі на Різдво. Завдяки фруктам узвар дуже корисний і містить безліч вітамінів. Однак у цього головного різдвяного напою є один особливий секрет.
Як повідомили в Foodandmood, насправді Різдвяний узвар не варять, а заварюють.
Саме так можна зберегти всі корисні елементи з фруктів і ягід. У більшості рецептів вказується, що після кипіння узвар потрібно варити ще 10-15 хвилин. Але це не так.
Зазвичай узвар роблять з висушених яблук, груш, слив, абрикос і родзинок. Але у кожної господині є власний рецепт домашнього узвару.
Додавати в напій цукор не потрібно, оскільки фрукти самі по собі солодкі. Однак можна додати в нього мед.
Як приготувати правильний узвар
Залийте всі сухофрукти теплою водою, дайте їм трохи постояти. Потім злийте воду і ретельно промийте під проточною водою.
Перекладіть фрукти в каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і вимикайте вогонь.
Дайте узвару настоятися 5-8 годин.
Цікаво! В одному зі старовинних рецептів узвару зазначено, що всі інгредієнти потрібно додавати поступово.
Ягоди поставити на вогонь відразу, а ось сушені яблука додати потрібно через 10 хвилин.
Ще через 10 хвилин – чорнослив, а ще через 5 хвилин – родзинки. Потім довести до кипіння і швидко вимкнути, додати мед і закрити кришкою.
Після - поставити узвар в холодне місце на ніч.
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