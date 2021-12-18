Католическое Рождество 25 декабря: какие блюда обязательно должны быть на столе
На католическое Рождество на столе традиционно должно быть не менее 12 блюд. Вся семья собирается за праздничным столом.
Какие блюда обязательно должны быть на рождественском столе – читайте в нашем материале ниже.
Рождество 25 декабря отмечают в 140 странах мира. В Сочельник, 24 декабря, обычно соблюдают строгий пост. А вот после восхода первой вечерней звезды вся семья собирается за праздничным столом.
На столе обязательно должна быть кутя – традиционно ее готовят из вареной пшеницы с добавлением мака, меда, орехов и сухофруктов.
За праздничный стол обычно приглашают кого-то одинокого или малоимущего – чтобы накормить в большой праздник ближнего.
А также за столом должно быть одно место не занятым – для путника, который в торжественный вечер оказался в дороге. Это связано с легендой и Христе, которому когда-то не хватило места за столом.
Многие католики готовят на Рождество сразу два первых блюда – это Рождественский борщ и грибной суп. В первом блюде обязательно должна быть свекла, сельдерей, лук и капуста, а второе готовится из белых грибов.
Также на стол ставят вареники – с сыром, картофелем и грибами. Их подают слегка поджаренными и приправленные луком.
Частой гостьей на рождественском столе становится капуста - обычно это тушеное блюдо с добавлением гороха и грибов, пирожки с капустой и закуски из квашеной капусты.
Рыба – также частый гость на рождественском столе. Это могут быть холодные закуски в виде селедки или же тушеная рыба с тертой морковью, сельдереем, петрушкой, луком и томатами.
Еще одно рыбное блюдо на Рождество – заливная рыба. Чаще всего используют карпа. Если в семье не любят заливное, то карпа поджаривают или запекают в духовке.
Галушки подают на Рождество не только в Украине, а и во многих других странах. Они сделаны из домашнего теста с семенами мака, сушеными фруктами и медом.
Обязательно ставят на стол Рождественский хлеб и маковый пирог. Это домашняя выпечка с цукатами.
Также выпекают пряники – с кардамоном, анисом, мускатным орехом и гвоздикой.
Еще один обязательный атрибут праздничного стола – компот из сухофруктов (узвар) – туда добавляют сушеные яблоки, сливы, груши, изюм, абрикосы и инжир.
Традиции в других странах
В Англии Рождество не обходится без индейки и ромового пудинга. Во Франции обязательно готовят паштет из печени, устриц и сыры.
В Дании вас угостят уткой или гусем, а вместо кути на стол ставят сладкую рисовую кашу с изюмом и корицей.
В Китае христиане обязательно запекают утку по-пекински, а испанцы зажаривают на вертеле молодого поросенка и ставят на стол много морепродуктов. В Португалии на стол ставят соленую тушеную треску.
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