Когда колядуют, щедруют и посевают: запомните эти даты!

Новогодние и рождественские праздники имеют хорошие давние традиции, связанные с колядованием, щедрованием и посеванием. Каждый из этих ритуалов выполняется в определенное время и с четкой обрядностью.

Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают, и почему важно не путать эти традиции - читайте ниже в материале Styler .

Интересно, что в каждый из этих ритуалов заложен месседж пожелания дому и его хозяевам процветания, достатка, щедрого нового года.

Надо запомнить, что хронологический порядок обрядов только такой: колядование, щедрование, посевание.

Когда украинцы колядуют

Сейчас колядование связано с Рождеством, когда мы празднуем рождение Спасителя. Колядовать надо на Сочельник, 6 января.

Однако такая традиция имеет дохристианские корни, и когда-то была посвящена рождению Коляды - сыну языческой богини любви и красоты. Появился он на свет в День зимнего солнцестояния - в самую длинную в году ночь (по старому стилю 6 января).

После первой звезды украинцы собираются за праздничным постным столом, на который подается 12 постных блюд, среди которых обязательной является кутья. Ее несут крестным, а по дороге ходят по домам, распевая колядки.

Когда-то колядовали группами, где у каждого члена семьи была своя роль. Во главе группы - звездочет, что несет "Вифлеемскую звезду", которая указала волхвам на рождение Иисуса. Второй участник - звонарь, который звонком предупреждает хозяев о приходе колядующих.

Колядовать можно абсолютно всем - взрослым, молодым, детям, мужчинам, женщинам. 7 января уже колядовать нельзя.

Когда надо щедровать

Щедрый вечер не надо путать со Святвечером. Он празднуется 13 января в канун Старого Нового года.

Жилищами принято ходить, распевая щедривки. Слова праздничных песен должны содержать пожелания "полной чаши" хозяевам.

Ранее традиция щедрования была тесно связана с Луной, цикличность которой имеет связь с урожаем.

Гостей-щедрующих надо было щедро одаривать едой и деньгами, чтобы следующий год был сытным. Не пустить в дом щедровальщиков - к бедам и убыткам.

Стоит отметить, что щедруют только молодые люди. Обряд сопровождается песнями, танцами, переодеваниями с масками и сценками.

Интересно, что этот обряд связан с древней легендой о Маланке и Василии. Маланка - сестра Месяца, которую украл Змей, а богатырь Василий освободил ее.

Когда надо посевать, и кому можно это делать

Посевание - последний новогодний обряд, который выполняют на Старый Новый год 14 января. При этом в обряде нельзя участвовать женщинам - только мальчикам или мужчинам.

Надо как можно раньше, желательно до восхода солнца наведаться в гости. А самый первый посевальщик получал самые щедрые подарки.

Посевающий приносит в дом рожь и пшеницу, разбрасывает их по полу при этом напевая "посевалку".

Зерно нельзя убирать до самого захода солнца. А чем больше посевальщиков посетит ваш дом, тем щедрее будет год.