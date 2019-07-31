Святковий Олег Винник: топ пісень для вовчиць, наречених і Наталі

Кращі суперхіти від Олега Винника - зіркового іменинника, який зачарував своїми композиціями серця мільйонів українок
Олег Винник 31 липня відзначає свій 46-й день народження. З цієї нагоди мільйони українців бажають головному секс-символу українського шоу-бізнесу яскравих, довгих творчих літ, невичерпної енергії, благополуччя, щасливих миттєвостей та нових суперхітів, яких у нього і так уже багацько!
Styler приєднується до всіх найкращих побажань і пропонує нам усім разом насолодитися найяскравішими піснями Олега Анатолійовича.
"Вовчиця" - один з найбільш знакових творів не тільки в творчому доробку Винника, але й у всій українській культурі. Важко знайти людину, яка би не чула цього шедевру.
Олег Винник - Вовчиця
Ще один культовий хіт Олега. Зізнайтеся, адже вам цікаво: з ким же Ніно п'є вино? Ми знаємо, що вам це не все одно!
Олег Винник - Нино
Найщасливіша пісня в репертуарі маестро. Ми хотіли б застосувати слова з цієї композиції до вас, наші людимі читачі:
Большего нам и не надо,
Только бы вы были рядом!
Сердце любовь наполняет,
Счастья много не бывает.
Будуйте "дома с беседками", нехай вас "будет не видно за детками", "блистайте алмазами", святкуйте століття, наповнюйте свої серця любов'ю і знайте своє щастя в обличчя!
Олег Винник - Счастье
Після прослуховування цієї пісні аж захотілося одружитися! І щоб ангел "подхватил слезинку хрустальную и запел песню венчальную". Серйозно, "Здравствуй, невеста" давно вже стала гімном будь-якого українського весілля.
Олег Винник - Невеста
Ще одна пісня від Винника, яка стала невід'ємною складовою українських весіль. Впевнені, що всі гості і наречені будуть ще довго гоцати під цю запальну мелодію!
Олег Винник і Потап - Найкращий день
Автор цього тексту про кращі треки Олега Винника міг би прожити на хлібі й воді, в пустелі, чи в горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без брендових лахів, без кола і двора. Але не зміг би жити без цієї пісні!
Олег Винник - Як жити без тебе
Дочекалася, Наталочко! Тепер у тебе з'явилася найкраща пісня від найкращого виконавця. І тепер тобі буде що слухати на курортах Балі. І хай тебе гріє думка, що дівчат багато є на Землі, але твій кумир кохає тільки тебе, Наталі!
Олег Винник - Наталя-Наталі
Нагадаємо, що зовсім недавно Олег Винник зробив відверте зізнання про жінок.