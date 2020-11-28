У православных начался Рождественский пост: украинцам напомнили главное правило

Рождественский пост в Украине (коллаж РБК-Украина)

У православных и греко-католиков в Украине 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 6 января включительно - до самого Сочельника. Для христиан он сопровождается частой молитвой и принятием Святых Таинств.

Церковь подчеркивает, что главной целью поста является духовное очищение человека. Об этом передает Религиозно-информационная служба Украины.

Таким образом священники обращают внимание, что пост - это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек для того, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества.

"Без молитвы и покаяния пост может стать лишь диетой", - говорится в публикации.

Отмечается, что в наше время Церковь по разным причинам довольно упростила когда-то очень строгие посты и оставила их скорее доброй воле верующих.

"Но это не значит, как отмечает отец Юлиан Катрий, что мы не обязаны к практике духа жертвы, покаяния и поста. Время поста - это прежде всего время очищения души и приготовления личности к празднованию светлого христианского праздника, в частности события прихода в мир Иисуса Христа", - сообщили в РИСУ.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

Действительно, Рождественский пост не такой строгий, как Великий Успенский.

Верующим нельзя в этот период употреблять молочные продукты, яйца и мясо. При этом в выходные дни разрешается вино и рыба.

Также допускается возможность расширить меню на Введение в Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), на Андрея Первозванного (13 декабря) и на Николая Чудотворца (19 декабря).

Можно есть также сухофрукты, хлеб, каши и фрукты.

6 января до восхода первой звезды не едят, а уже после праздничной вечерни накануне Рождества разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво.

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Напомним также, что в Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации могут ужесточить карантин к зимним церковным праздникам.