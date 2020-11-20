В Украине могут ужесточить карантин к зимним церковным праздникам

Карантин в Украине на Крещение и Рождество могут ужесточить (коллаж РБК-Украина)

В Кабмине сделали заявление о карантине перед большими церковными праздниками

В Украине могут усилить карантин в преддверие больших зимних религиозных праздников День святого Николая, Рождество Христова, Крещение Господне и других.

Об этом 20 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, передает пресс-служба Кабмина.

На мероприятии обсудили вопрос борьбы с распространением COVID-19. Глава правительства призвал религиозные сообщества объединить усилия в период зимних праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозных праздников: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил Шмыгаль.

При этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил усиление ограничительных мероприятий - в частности, относительно посещений церквей верующими.

Он добавил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала в Украине в начале пандемии и ограничивала количество людей в храмах на 1 квадратный метр площади здания.

Напомним, что ранее в Украине разрешали проводить богослужения в храмах при участии не более 1 человека на 10 "квадратов". Также внедрили обязательное требование о санитайзерах сразу при входе в здание.

Ханука в 2020 году празднуется с 10 до 19 декабря.

День святого Николая традиционно отмечают 19 декабря.

Рождество Христово католики и греко-католики празднуют 25 декабря, а православные христиане - 7 января.

Крещение Господне ежегодно отмечают 19 января.

Ранее сообщалось, что власти не исключают, что в Украине могут ввести полный локдаун уже в декабре 2020 года.

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