У православних почався Різдвяний піст: українцям нагадали головне правило

Різдвяний піст в Україні (колаж РБК-Україна)

У православних та греко-католиків в Україні 28 листопада розпочався Різдвяний піст, який триватиме по 6 січня включно - до самого Святвечора. Для християн він супроводжується частою молитвою та прийняттям Святих Таїнств.

Церква наголошує, що головною метою посту є духовне очищення людини. Про це передає Релігійно-інформаційна служба України.

Таким чином священики звертають увагу, що піст - це відмова не тільки від скоромної їжі, але і від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва.

"Без молитви і покаяння піст може стати лише дієтою", - йдеться в публікації.

Зазначається, що в наш час Церква з різних причин досить спростила колись дуже строгі пости й залишила їх радше добрій волі вірян.

"Але це не означає, як наголошує отець Юліан Катрій, що ми не зобов'язані до практики духа жертви, покути й посту. Час посту - це насамперед час очищення душі та приготування особи до відзначення світлого християнського свята, зокрема події приходу у світ Ісуса Христа", - повідомили в РІСУ.

Що можна і не можна їсти в Різдвяний пост

Дійсно, Різдвяний піст не такий суворий, як Великий Успенський.

Вірянам не можна в цей період вживати молочні продукти, яйця і м'ясо. При цьому у вихідні дні дозволяється вино і риба.

Також допускається можливість розширити меню на Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), на Андрія Первозванного (13 грудня) і на Миколая Чудотворця (19 грудня).

Можна їсти також сухофрукти, хліб, каші та фрукти.

6 січня до сходу першої зірки не їдять, а вже після святкової вечірні напередодні Різдва дозволяється гаряча їжа з маслом і традиційна солодка каша - сочиво.

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Нагадаємо також, що в Україні через складну епідеміологічну ситуацію можуть посилити карантин до зимових церковних свят.