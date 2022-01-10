Как правильно выбирать продукты в магазинах, чтобы они были вкусными

Бананы

В идеале цвет ваших бананов должен быть желтым с небольшим количеством зеленого на обоих концах. Это означает, что они находятся в середине своего спектра созревания.

Однако, если вы хотите съесть их или использовать сразу, выберите те, которые желтые с коричневыми пятнами (уже созревшие). Но если вы хотите сохранить их на потом, лучше всего выбрать банани яркого цвета, которые будет полными и пухлыми.

Грибы

Лучшие всего покупать свежие грибы с гладкой поверхностью. Они также твердые, пухлые, и сухие (это не значит, что гриб нужно сушить).

Примечание: вуаль под грибами также играет роль в их вкусе. Открытая вуаль с открытыми жабрами будет означать, что у него более насыщенный вкус. С другой стороны, закрытый предполагает более тонкий вкус.

Хлеб

Признаки отличного хлеба начинаются с хрустящей корочки. Затем обратите внимание на его аромат, поскольку часто говорят, что мы сначала едим носом, он должен быть ароматным.

Он также должен иметь не слишком коричневый цвет (это означает, что он был сделан из солода). Также не должно быть слишком много листьев отрубей (это признак того, что использовалась перекомпонованная техническая мука).

Наконец, обратите внимание на его ингредиенты. Он должен быть сделан только из воды, муки, дрожжей и соли. Обратите внимание и на его внутренности. Хороший хлеб не только будет иметь глянцевую поверхность внутри, но и будет пружинить, когда вы слегка нажмете на него пальцем.

Сыр

Начните с чтения этикетки. Вам может понадобиться сыр, приготовленный из молока или сливок, соли, культур и ферментов. Когда дело доходит до ароматизированного сыра, выбирайте только натуральный. В нем могут быть, как травы, специи, настоящие фрукты и т. д.

После этого проверьте, чтобы на сыре не было видно плесени или обесцвечивания. Если вы это видите, то это может означать, что сыр не на самой свежей стадии.

Ветчина

Вы можете выбрать ветчину, которая уже была полностью подготовлена (вяленая, копченая и полностью приготовленная). Их называют городской ветчиной. Другой вид называется деревенской ветчиной, и они бывают сырыми. Когда дело доходит до их подготовки, это делается путем прямого натирания мяса солью и сахаром.

Лучше выберать ветчину на кости. У нее будет больше вкуса, чем у бескостной, а также лучшая текстура. У их аналогов изменена форма мяса, чтобы они не разваливались, и это может придать им несколько губчатую текстуру.

Если возможно, держитесь подальше от ветчины, нарезанной спиралью, так как она может высохнуть во время запекания.

Яблоки

Обратите внимание, насколько они твердые. Если вы не хотите, чтобы яблоки были мягкими или кашеобразными (однако их можно использовать для коктейлей), то избегайте любых вмятин или признаков гниения.

Цвет яблок должен быть насыщенным, если говорить о красных фруктах, потому что это означает, что они поглотили много солнечного света, и это придает им приятный вкус. Кроме того, запах яблок должен быть приятным для носа.

Апельсины

Выбирайте более тяжелые и твердые апельсины с тонкой текстурой. Цвет здесь не имеет значения, потому что зеленоватые могут быть такими же вкусными, как и оранжевые, просто убедитесь, что на них нет мягких пятен или они не кажутся губчатыми на ощупь.