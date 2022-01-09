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Вот что случится с вашим организмом, если постоянно есть огурцы с кожурой

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Воскресенье 09 января 2022 10:04
Вот что случится с вашим организмом, если постоянно есть огурцы с кожурой Фото: Как нужно правильно есть огурцы (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Хотя огурцы и состоят на 95% из воды, но оставшиеся пять процентов - очень полезная, богатая витаминами, минералами клетчатка.

Об этом рассказала американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

"Вам не нужно очищать огурец, чтобы съесть его, просто несколько раз промойте его чистой водой. Кожура огурцов съедобна, а употребление в пищу огурцов с кожурой обеспечивает наибольшее количество питательных веществ", - говорит врач.

Именно в кожуре, по словам доктора Гарсиа, его "питательная сущность".

Кожура огурца обладает антибактериальным, противовоспалительным, дезинтоксикационным и другими эффектами.

Какие важные вещества содержит кожура огурцов

Огурцы богаты витамином К, очень важным для организма. 80% витамина сосредоточено в кожуре овоща.

Кожура огурца содержит большое количество нерастворимых пищевых волокон, которые способствуют очистке пищеварительного тракта, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта и сокращают время пребывания пищи в кишечнике.

Кроме витамина К, в овоще содержатся А, С, группы В, а также минералы - железо, калий, фосфор, медь и магний.

Кому огурцы нужны особенно

Овощ рекомендуют употреблять людям, склонных к полноте и диабетикам. Ведь минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма.

Огурцы положительно влияют на состояние кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой.

А природный флавонол фисетин, содержащийся в овоще, предотвращает прогрессирующие нарушения памяти и интеллекта, связанных с нейродегенеративными заболеваниями.

Ранее мы писали, сколько огурцов нужно съедать каждый день, чтобы хорошо себя чувствовать.

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