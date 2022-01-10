Як правильно вибирати продукти в магазинах, щоб вони були смачними

Банани

В ідеалі колір ваших бананів має бути жовтим із невеликою кількістю зеленого на обох кінцях. Це означає, що вони знаходяться у середині свого спектра дозрівання.

Однак, якщо ви хочете з'їсти їх або використовувати відразу, виберіть ті, які з жовтими з коричневими плямами (вже дозрілі). Але якщо ви хочете зберегти їх на потім, найкраще вибрати банані яскравого кольору, які будуть повними і пухкими.

Гриби

Найкраще купувати свіжі гриби з гладкою поверхнею. Вони також тверді, пухкі, і сухі (це не означає, що гриб потрібно сушити).

Примітка: вуаль під грибами також грає роль в їх смаку. Відкрита вуаль з відкритими зябрами означатиме, що у нього більш насичений смак. З іншого боку, закритий передбачає більш тонкий смак.

Хліб

Ознаки відмінного хліба починаються з хрусткої скоринки. Потім зверніть увагу на його аромат, оскільки часто кажуть, що ми спочатку їмо носом, він повинен бути ароматним.

Він також повинен мати не надто коричневий колір (це означає, що він був зроблений з солоду). Також не повинно бути занадто багато листя висівок (це ознака того, що використовувалася перекомпонована технічна мука).

Нарешті, зверніть увагу на його інгредієнти. Він повинен бути зроблений тільки з води, борошна, дріжджів і солі. Зверніть увагу і на його нутрощі. Хороший хліб не тільки матиме глянцеву поверхню всередині, але і пружинить, коли ви злегка натиснете на нього пальцем.

Сир

Почніть з читання етикетки. Вам може знадобитися сир, приготований з молока або вершків, солі, культур і ферментів. Коли справа доходить до ароматизованого сиру, вибирайте тільки натуральний. У ньому можуть бути, як трави, спеції, справжні фрукти і т. д.

Після цього перевірте, щоб на сирі не було видно цвілі або знебарвлення. Якщо ви це бачите, то це може означати, що сир не на найсвіжішій стадії.

Шинка

Ви можете вибрати шинку, яка вже була повністю підготовлена (в'ялена, копчена і повністю приготована). Їх називають міською шинкою. Інший вид називається сільською шинкою, і вони бувають сирими. Коли справа доходить до їх підготовки, це робиться шляхом прямого натирання м'яса сіллю і цукром.

Краще вибрати шинку на кістці. У неї буде більше смаку, ніж у безкісткової, а також краща текстура. У їх аналогів змінена форма м'яса, щоб вони не розвалювалися, і це може надати їм дещо губчасту текстуру.

Якщо можливо, тримайтеся подалі від шинки, нарізаної спіраллю, оскільки вона може висохнути під час запікання.

Яблуко

Зверніть увагу, наскільки вони тверді. Якщо ви не хочете, щоб яблука були м'якими або кашоподібними (однак їх можна використовувати для коктейлів), то уникайте будь-яких вм'ятин або ознак гниття.

Колір яблук повинен бути насиченим, якщо говорити про червоні фрукти, тому що це означає, що вони поглинули багато сонячного світла, і це надає їм приємний смак. Крім того, запах яблук повинен бути приємним для носа.

Апельсини

Вибирайте більш важкі і тверді апельсини з тонкою текстурою. Колір тут не має значення, тому що зеленуваті можуть бути такими ж смачними, як і помаранчеві, просто переконайтеся, що на них немає м'яких плям або вони не здаються губчастими на дотик.