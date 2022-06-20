Как правильно варить молодой картофель: секреты известных поваров

Одно из самых любимых блюд летом у многих - это молодой картофель. Со свежим укропом и маслом такая картошка годится для обеда и ужина даже без дополнений.
Как правильно варить молодой картофель и какие есть секреты у известных поваров - читайте в нашем материале ниже.
Клубни нужно почистить от кожицы, хорошо промыть водой и сложить в кастрюлю. Потом залить водой и поставить на огонь. Посолить воду можно сразу, а можно уже после того, как вода закипит.
Крупные картофелины варятся около 25 минут, мелкие - минут 15. Когда вода закипит - убавьте огонь и прикройте крышкой.
Пока картошка варится, приготовьте другие ингредиенты - достаньте масло из холодильника, промойте и нарежьте мелко укроп.
Когда овощи будут готовы - слейте всю воду из кастрюли и положите в горячую картошку масло и укроп. Потом накройте крышкой и хорошо потрясите кастрюлю, чтобы все перемешалось.
Можно добавить и другую зелень - молодой чеснок, петрушку, кинзу. А еще многие повара добавляют несколько ложек сметаны или сливок. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.
Картофель подают с мясными блюдами, салатами, а можно есть и без ничего. Но подается к столу картошка горячей.
Картофель в мундире
Молодой картофель можно готовить с кожурой. Возьмите 1 кг мелкой молодой картошки, хорошо промойте водой. Поставьте вариться в холодной подсоленной воде. После закипания уменьшаем огонь и оставляем крышку открытой - на 25 минут. Потом воду слейте и дайте картофелю немного остыть.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Высыпьте туда картофель и обжаривайте 5-7 минут на среднем огне. Добавьте мелконарезанный укроп, измельченный чеснок и дайте обжариться еще 2-3 минуты. Подавайте к столу горячим.
Молодой картофель в духовке
Кроме картошки вам понадобится чеснок, немного растительного масла, соль, черный молотый перец и смесь трав по вкусу.
Картофель тщательно помойте, чистить не нужно. Если клубни крупные - разрежьте на две или четыре части. Добавьте специи и масло, хорошо вымешайте. Оставьте на 20 минут. Потом выкладывайте на противень вместе с маринадом и отправляйте в духовку минут на 35-40. Температура духовки должна быть 180 градусов.
Молодой картофель от Клопотенко
На своей странице в Instagram Евгений Клопотенко дал несколько оригинальных рецептов молодого картофеля.
1. Почищенный картофель варите до готовности, а потом добавьте масло и немного корицы.
2. Отварите молодой картофель, добавьте цедру и сок апельсина, а потом - арахис.
3. Приготовьте обычную молодую картошку с укропом и маслом, а в конце добавьте уксус - 1 ст. ложка на 0,5 кг картофеля. Перемешайте и оставьте под крышкой на 10 минут, чтобы картофель впитал вкус.
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить печеный картофель конфи по рецепту Клопотенко.
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