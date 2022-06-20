Як правильно варити молоду картоплю: секрети відомих кухарів

Як правильно варити молоду картоплю

Бульби потрібно почистити від шкірки, добре промити водою і скласти в каструлю. Потім залити водою і поставити на вогонь. Посолити воду можна відразу, а можна вже після того, як вода закипить.

Великі картоплини варяться близько 25 хвилин, дрібні - хвилин 15. Коли вода закипить - зменшіть вогонь і прикрийте кришкою.

Поки картопля вариться, приготуйте інші інгредієнти - дістаньте масло з холодильника, промийте і наріжте дрібно кріп.

Коли овочі будуть готові - злийте всю воду з каструлі та покладіть в гарячу картоплю масло і кріп. Потім накрийте кришкою і добре потрясіть каструлю, щоб все перемішалося.

Можна додати й іншу зелень - молодий часник, петрушку, кінзу. А ще багато кухарів додають кілька ложок сметани або вершків. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати.

Картоплю подають з м'ясними стравами, салатами, а можна їсти й без нічого. Але подається до столу картопля гарячою.

Секрети приготування молодої картоплі від кухарів

Для варіння вибирайте картоплю одного розміру. Якщо не виходить, то великі бульби перед варінням розріжте на дві або чотири частини - так вона звариться вся одночасно.

Перед варінням заливайте картоплю окропом або гарячою водою. Якщо залити холодною - картопля буде водянистою.

Картоплю чистити та варити потрібно відразу, інакше вона швидко потемніє. Щоб чистити було легше, можна на 5-10 хвилин замочити картоплю в холодній воді.

З молодої картоплі шкірку не зрізають, як зі старої, а зішкрябають - вона тонка і м'яка. При очищенні молодої картоплі варто надіти рукавички - бульбини можуть забруднити руки.

Щоб молода картопля зварилася швидше, додайте у воду шматочок вершкового масла.

Вода в каструлі повинна повністю покривати картоплю.

Якщо ви варите дрібну картоплю, то посоліть її на початку варіння - тоді бульби залишаться цілими й не розваляться. Якщо хочете розсипчасту картоплю - соліть в кінці варіння. Солити потрібно з розрахунку 2 ч. ложки на 1 кг картоплі.

Щоб отримати неймовірний аромат, змішайте дрібно нарізаний кріп з подрібненим часником і сіллю. А потім заправте цією сумішшю картоплю.

Смак молодої картоплі буде яскравіше, якщо подати до неї солоні огірки або малосольну рибу.

Кращі рецепти з молодою картоплею

Картопля в мундирі

Молоду картоплю можна готувати зі шкіркою. Візьміть 1 кг дрібної молодої картоплі, добре промийте водою. Поставте варитися в холодній підсоленій воді. Після закипання зменшуємо вогонь і залишаємо кришку відкритою - на 25 хвилин. Потім воду злийте і дайте картоплі трохи охолонути.

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Висипте туди картоплю та обсмажуйте 5-7 хвилин на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник і дайте обсмажити ще 2-3 хвилини. Подавайте до столу гарячою.

Молода картопля в духовці

Крім картоплі вам знадобиться часник, трохи рослинної олії, сіль, чорний мелений перець і суміш трав на смак.

Картоплю ретельно помийте, чистити не потрібно. Якщо бульби великі - розріжте на дві або чотири частини. Додайте спеції та масло, добре вимішайте. Залиште на 20 хвилин. Потім викладайте на деко разом з маринадом і відправляйте в духовку хвилин на 35-40. Температура духовки повинна бути 180 градусів.

Молода картопля від Клопотенко

На своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко дав кілька оригінальних рецептів молодої картоплі.

1. Почищену картоплю варіть до готовності, а потім додайте масло і трохи кориці.

2. Відваріть молоду картоплю, додайте цедру і сік апельсина, а потім - арахіс.

3. Приготуйте звичайну молоду картоплю з кропом і маслом, а в кінці додайте оцет - 1 ст. ложка на 0,5 кг картоплі. Перемішайте і залиште під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля ввібрала смак.