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Як правильно варити молоду картоплю: секрети відомих кухарів

Фото: Як правильно варити молоду картоплю (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Одна з найулюбленіших страв влітку у багатьох - це молода картопля. Зі свіжим кропом і маслом така картопля годиться для обіду і вечері навіть без доповнень.

Як правильно варити молоду картоплю і які є секрети у відомих кухарів - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як правильно варити молоду картоплю

Бульби потрібно почистити від шкірки, добре промити водою і скласти в каструлю. Потім залити водою і поставити на вогонь. Посолити воду можна відразу, а можна вже після того, як вода закипить.

Великі картоплини варяться близько 25 хвилин, дрібні - хвилин 15. Коли вода закипить - зменшіть вогонь і прикрийте кришкою.

Поки картопля вариться, приготуйте інші інгредієнти - дістаньте масло з холодильника, промийте і наріжте дрібно кріп.

Коли овочі будуть готові - злийте всю воду з каструлі та покладіть в гарячу картоплю масло і кріп. Потім накрийте кришкою і добре потрясіть каструлю, щоб все перемішалося.

Можна додати й іншу зелень - молодий часник, петрушку, кінзу. А ще багато кухарів додають кілька ложок сметани або вершків. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати.

Картоплю подають з м'ясними стравами, салатами, а можна їсти й без нічого. Але подається до столу картопля гарячою.

Секрети приготування молодої картоплі від кухарів

  • Для варіння вибирайте картоплю одного розміру. Якщо не виходить, то великі бульби перед варінням розріжте на дві або чотири частини - так вона звариться вся одночасно.
  • Перед варінням заливайте картоплю окропом або гарячою водою. Якщо залити холодною - картопля буде водянистою.
  • Картоплю чистити та варити потрібно відразу, інакше вона швидко потемніє. Щоб чистити було легше, можна на 5-10 хвилин замочити картоплю в холодній воді.
  • З молодої картоплі шкірку не зрізають, як зі старої, а зішкрябають - вона тонка і м'яка. При очищенні молодої картоплі варто надіти рукавички - бульбини можуть забруднити руки.
  • Щоб молода картопля зварилася швидше, додайте у воду шматочок вершкового масла.
  • Вода в каструлі повинна повністю покривати картоплю.
  • Якщо ви варите дрібну картоплю, то посоліть її на початку варіння - тоді бульби залишаться цілими й не розваляться. Якщо хочете розсипчасту картоплю - соліть в кінці варіння. Солити потрібно з розрахунку 2 ч. ложки на 1 кг картоплі.
  • Щоб отримати неймовірний аромат, змішайте дрібно нарізаний кріп з подрібненим часником і сіллю. А потім заправте цією сумішшю картоплю.
  • Смак молодої картоплі буде яскравіше, якщо подати до неї солоні огірки або малосольну рибу.

Кращі рецепти з молодою картоплею

Картопля в мундирі

Молоду картоплю можна готувати зі шкіркою. Візьміть 1 кг дрібної молодої картоплі, добре промийте водою. Поставте варитися в холодній підсоленій воді. Після закипання зменшуємо вогонь і залишаємо кришку відкритою - на 25 хвилин. Потім воду злийте і дайте картоплі трохи охолонути.

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Висипте туди картоплю та обсмажуйте 5-7 хвилин на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник і дайте обсмажити ще 2-3 хвилини. Подавайте до столу гарячою.

Молода картопля в духовці

Крім картоплі вам знадобиться часник, трохи рослинної олії, сіль, чорний мелений перець і суміш трав на смак.

Картоплю ретельно помийте, чистити не потрібно. Якщо бульби великі - розріжте на дві або чотири частини. Додайте спеції та масло, добре вимішайте. Залиште на 20 хвилин. Потім викладайте на деко разом з маринадом і відправляйте в духовку хвилин на 35-40. Температура духовки повинна бути 180 градусів.

Молода картопля від Клопотенко

На своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко дав кілька оригінальних рецептів молодої картоплі.

1. Почищену картоплю варіть до готовності, а потім додайте масло і трохи кориці.

2. Відваріть молоду картоплю, додайте цедру і сік апельсина, а потім - арахіс.

3. Приготуйте звичайну молоду картоплю з кропом і маслом, а в кінці додайте оцет - 1 ст. ложка на 0,5 кг картоплі. Перемішайте і залиште під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля ввібрала смак.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати печену картоплю конфі за рецептом Клопотенко.

А ще розповідали рецепт хрустких смажених крилець від відомого кулінара.

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