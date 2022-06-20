Як правильно варити молоду картоплю: секрети відомих кухарів

Одна з найулюбленіших страв влітку у багатьох - це молода картопля. Зі свіжим кропом і маслом така картопля годиться для обіду і вечері навіть без доповнень.
Як правильно варити молоду картоплю і які є секрети у відомих кухарів - читайте в нашому матеріалі нижче.
Бульби потрібно почистити від шкірки, добре промити водою і скласти в каструлю. Потім залити водою і поставити на вогонь. Посолити воду можна відразу, а можна вже після того, як вода закипить.
Великі картоплини варяться близько 25 хвилин, дрібні - хвилин 15. Коли вода закипить - зменшіть вогонь і прикрийте кришкою.
Поки картопля вариться, приготуйте інші інгредієнти - дістаньте масло з холодильника, промийте і наріжте дрібно кріп.
Коли овочі будуть готові - злийте всю воду з каструлі та покладіть в гарячу картоплю масло і кріп. Потім накрийте кришкою і добре потрясіть каструлю, щоб все перемішалося.
Можна додати й іншу зелень - молодий часник, петрушку, кінзу. А ще багато кухарів додають кілька ложок сметани або вершків. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати.
Картоплю подають з м'ясними стравами, салатами, а можна їсти й без нічого. Але подається до столу картопля гарячою.
Картопля в мундирі
Молоду картоплю можна готувати зі шкіркою. Візьміть 1 кг дрібної молодої картоплі, добре промийте водою. Поставте варитися в холодній підсоленій воді. Після закипання зменшуємо вогонь і залишаємо кришку відкритою - на 25 хвилин. Потім воду злийте і дайте картоплі трохи охолонути.
Розігрійте сковороду з рослинною олією. Висипте туди картоплю та обсмажуйте 5-7 хвилин на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник і дайте обсмажити ще 2-3 хвилини. Подавайте до столу гарячою.
Молода картопля в духовці
Крім картоплі вам знадобиться часник, трохи рослинної олії, сіль, чорний мелений перець і суміш трав на смак.
Картоплю ретельно помийте, чистити не потрібно. Якщо бульби великі - розріжте на дві або чотири частини. Додайте спеції та масло, добре вимішайте. Залиште на 20 хвилин. Потім викладайте на деко разом з маринадом і відправляйте в духовку хвилин на 35-40. Температура духовки повинна бути 180 градусів.
Молода картопля від Клопотенко
На своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко дав кілька оригінальних рецептів молодої картоплі.
1. Почищену картоплю варіть до готовності, а потім додайте масло і трохи кориці.
2. Відваріть молоду картоплю, додайте цедру і сік апельсина, а потім - арахіс.
3. Приготуйте звичайну молоду картоплю з кропом і маслом, а в кінці додайте оцет - 1 ст. ложка на 0,5 кг картоплі. Перемішайте і залиште під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля ввібрала смак.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати печену картоплю конфі за рецептом Клопотенко.
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