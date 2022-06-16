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Вкусные хрустящие жареные крылышки: невероятно простой рецепт от известного кулинара

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 21:17
Вкусные хрустящие жареные крылышки: невероятно простой рецепт от известного кулинара Фото: Простой рецепт хрустящих жареных крылышек (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом хрустящих жареных крылышек. Он предупредил, что такие крылышки легко можно сделать дома, а специи и остроту можно регулировать по своему вкусу.

Рецептом хрустящих крылышек Владимир Ярославский поделился на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг крылышек;
  • 30 г соли;
  • 1 литр воды;
  • 0.5 чайной ложки молотого острого красного перца (кайенский);
  • Я добавлял еще шрирачу.

Как готовим:

Разделяем крылышки по суставу;

В воде растворяем соль, добавляем перцы и оставляем на 6-8 часов в холодильнике;

Достаем крылышки, просушиваем их от избыточной воды.

Вкусные хрустящие жареные крылышки: невероятно простой рецепт от известного кулинараОтдельно смешать:

200 г муки;

100 г кукурузного крахмала;

1 ч. ложку молотого красного острого перца;

2 чайные ложки пудры сухого чеснока;

1 чайная ложка сухого орегано;

0.5 чайной ложки копченой паприки, по желанию;

0.5 чайной ложки смеси карри;

Немного соли.

Все смешать и отделить 150 г смеси

Добавить 200 г воды

1 яйцо

Перемешать венчиком, и это будет кляр.

Крылышки по одному окинуть сразу в кляр, далее в муку со специями, хорошо запанировать с обеих сторон и погрузить во фритюр. Жарить на среднем огне - 170 градусов. Так, чтобы маленькая часть жарились примерно 4 минуты, а большая 4.5 даже.

Выкладывайте их на бумажное полотенце или салфетку, чтобы те впитали избыточное масло.

Вкусные хрустящие жареные крылышки: невероятно простой рецепт от известного кулинараКрылышки должны быть готовыми внутри, поэтому проверьте первые кусочки обязательно! Для большей хрусткости можно попробовать даже без яйца. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить пирог за несколько минут.

А также писали о том, как сделать кабачковую икру - можно есть сразу, а можно закручивать в банки.

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