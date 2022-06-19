Печеный картофель конфи от Клопотенко: "одеялко для вкусовых рецепторов" (видео)
Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом печеного картофеля конфи. Рецепт очень простой и как признается шеф-повар, это однозначная любовь и комфорт.
Рецепт печеного картофеля Евгений Клопотенко разместил на странице в Instagram.
"Что по печеному картофелю? Как для меня, это однозначная любовь и вообще комфорт. Поэтому хочу это приготовить с вами. Единственное, я предлагаю изменить ваш привычный принцип и сделать картофель конфи. Это лишь означает, что мы запечем ее в большом количестве сливочного масла. Как видите, ничего специфического, но потом картофель будет очень нежным. Так, как будто одеялко для вкусовых рецепторов", - описал свой рецепт кулинар.
Кроме сливочного масла вам понадобится сушеный укроп, 1 кг картофеля, оливковое масло и чеснок.
Ингредиенты:
- Картофель - 1 кг
- Сливочное масло мягкое - 20 г + 60 г
- оливковое масло - 75 мл
- Сушеный укроп - 1 ст. ложка
- чеснок - 3 зубчика
Способ приготовления:
Килограмм картофеля очистить и тонко нарезать. Важно: сделать кусочки картофеля приблизительно одинаковой толщины - это повлияет на то, насколько равномерно они приготовятся.
Выложите картофель в форму для запекания, натертую сливочным маслом. Смешайте картофель с 20 г сливочного масла, оливковым маслом, сушеным укропом, 3 зубчиками чеснока и сверху выложите еще 50-60 г сливочного масла.
Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. В конце фольгу можно снять, чтобы картофель стал золотистым.
В комментариях Клопотенко отметил, что вместо сушеного укропа можно использовать свежий.
"Готово. Знаю, что у вас может быть шок от количества масла, но просто поверьте мне", - добавил кулинар.
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