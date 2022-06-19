ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Печеный картофель конфи от Клопотенко: "одеялко для вкусовых рецепторов" (видео)

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 13:38
Печеный картофель конфи от Клопотенко: "одеялко для вкусовых рецепторов" (видео) Фото: Рецепт печеного картофеля (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом печеного картофеля конфи. Рецепт очень простой и как признается шеф-повар, это однозначная любовь и комфорт.

Рецепт печеного картофеля Евгений Клопотенко разместил на странице в Instagram.

"Что по печеному картофелю? Как для меня, это однозначная любовь и вообще комфорт. Поэтому хочу это приготовить с вами. Единственное, я предлагаю изменить ваш привычный принцип и сделать картофель конфи. Это лишь означает, что мы запечем ее в большом количестве сливочного масла. Как видите, ничего специфического, но потом картофель будет очень нежным. Так, как будто одеялко для вкусовых рецепторов", - описал свой рецепт кулинар.

Кроме сливочного масла вам понадобится сушеный укроп, 1 кг картофеля, оливковое масло и чеснок.

Ингредиенты:

  • Картофель - 1 кг
  • Сливочное масло мягкое - 20 г + 60 г
  • оливковое масло - 75 мл
  • Сушеный укроп - 1 ст. ложка
  • чеснок - 3 зубчика

Способ приготовления:

Килограмм картофеля очистить и тонко нарезать. Важно: сделать кусочки картофеля приблизительно одинаковой толщины - это повлияет на то, насколько равномерно они приготовятся.

Выложите картофель в форму для запекания, натертую сливочным маслом. Смешайте картофель с 20 г сливочного масла, оливковым маслом, сушеным укропом, 3 зубчиками чеснока и сверху выложите еще 50-60 г сливочного масла.

Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. В конце фольгу можно снять, чтобы картофель стал золотистым.

В комментариях Клопотенко отметил, что вместо сушеного укропа можно использовать свежий.

"Готово. Знаю, что у вас может быть шок от количества масла, но просто поверьте мне", - добавил кулинар.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить картофель фри дома.

А также писали о том, как приготовить хрустящие жареные крылышки, которые станут дополнением к любому гарниру.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Евгений Клопотенко
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее