Как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться

Правильно выстиранные простыни наволочки и пододеяльники помогут сделать ваше засыпание быстрее, а сон глубоким и спокойным. Это очень важно, ведь здоровый сон - это залог успешно проведенного дня.
Как правильно стирать постельное белье, пишет Telegram-канал Лікар у кишені.
Правильно выстиранное белье поможет вам выспаться (фото: freepik)
Вы стираете в неправильном режиме. Стирка на полной мощности - не гарантия чистого белья. На самом деле интенсивный режим поможет только с сильно загрязненными вещами. Если так делать часто, вы просто испортите ткань.
Неправильная сушка. Высушить постельное белье - еще то испытание. Главное, что нельзя делать - сушить под лучами солнца и оставлять надолго на балконе или во дворе. Лучше всего - снять еще немного недосохшее белье и проутюжить.
Ранее мы писали про распространенную ошибку при стирке, которая повреждает дорогую одежду.
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