Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися

Правильно випрані простирадла наволічки та підковдри допоможуть зробити ваше засипання швидшими, а сон глибоким і спокійним. Це дуже важливо, адже здоровий сон - це запорука успішно проведеного дня.
Як правильно прати постільну білизну, пише Telegram-канал Лікар у кишені.
Правильно випрана білизна допоможе вам виспатися (фото: freepik)
Ви перете в неправильному режимі. Прання на повній потужності - не гарантія чистої білизни. Насправді інтенсивний режим допоможе тільки з сильно забрудненими речами. Якщо так робити часто, ви просто зіпсуєте тканину.
Неправильна сушка. Висушити постільну білизну - ще те випробування. Головне, що не можна робити - сушити під променями сонця і залишати надовго на балконі чи у дворі. Найкраще - зняти ще трохи недосохлу білизну і пропрасувати.
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