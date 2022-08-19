Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися

Головні правила прання білизни

Міняйте постільну білизна на свіжу як мінімум два рази на місяць, а краще - раз на тиждень.

Прати такі речі необхідно у суворій відповідності до інструкції (на етикетці). Окрім того, що якість прання буде високою, це також продовжить термін служби білизни.

Плями замочуйте в засобі для виведення плям. А кров та білкові забруднення перед пранням у пральній машині рекомендується змити холодною водою.

Чим брудніша білизна, тим вище має бути температура, а прання - більш інтенсивним.

Не перевантажуйте пральну машину. Після завантаження речей у барабані має вільно поміщатися долоня.

Не застосовуйте кондиціонер під час прання - тканина гірше вбиратиме.

Використовуйте спеціальні кульки для прання, які не дадуть білизні злипнутися.

Правильно випрана білизна допоможе вам виспатися (фото: freepik)

Головні помилки, які псують вашу постільну білизну

Ви перете в неправильному режимі. Прання на повній потужності - не гарантія чистої білизни. Насправді інтенсивний режим допоможе тільки з сильно забрудненими речами. Якщо так робити часто, ви просто зіпсуєте тканину.

Неправильна сушка. Висушити постільну білизну - ще те випробування. Головне, що не можна робити - сушити під променями сонця і залишати надовго на балконі чи у дворі. Найкраще - зняти ще трохи недосохлу білизну і пропрасувати.