RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися

Фото: Як правильно прати простирадла (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильно випрані простирадла наволічки та підковдри допоможуть зробити ваше засипання швидшими, а сон глибоким і спокійним. Це дуже важливо, адже здоровий сон - це запорука успішно проведеного дня.

Як правильно прати постільну білизну, пише Telegram-канал Лікар у кишені.

Головні правила прання білизни

  • Міняйте постільну білизна на свіжу як мінімум два рази на місяць, а краще - раз на тиждень.
  • Прати такі речі необхідно у суворій відповідності до інструкції (на етикетці). Окрім того, що якість прання буде високою, це також продовжить термін служби білизни.
  • Плями замочуйте в засобі для виведення плям. А кров та білкові забруднення перед пранням у пральній машині рекомендується змити холодною водою.
  • Чим брудніша білизна, тим вище має бути температура, а прання - більш інтенсивним.
  • Не перевантажуйте пральну машину. Після завантаження речей у барабані має вільно поміщатися долоня.
  • Не застосовуйте кондиціонер під час прання - тканина гірше вбиратиме.
  • Використовуйте спеціальні кульки для прання, які не дадуть білизні злипнутися.

Правильно випрана білизна допоможе вам виспатися (фото: freepik)

Головні помилки, які псують вашу постільну білизну

Ви перете в неправильному режимі. Прання на повній потужності - не гарантія чистої білизни. Насправді інтенсивний режим допоможе тільки з сильно забрудненими речами. Якщо так робити часто, ви просто зіпсуєте тканину.

Неправильна сушка. Висушити постільну білизну - ще те випробування. Головне, що не можна робити - сушити під променями сонця і залишати надовго на балконі чи у дворі. Найкраще - зняти ще трохи недосохлу білизну і пропрасувати.

Раніше ми писали про поширену помилку при пранні, яка пошкоджує дорогий одяг.

Також повідомлялося, як відіпрати старі запрані рушники і повернути їм природний колір.

Читайте РБК-Україна в Google News
стирка