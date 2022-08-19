Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися
Правильно випрані простирадла наволічки та підковдри допоможуть зробити ваше засипання швидшими, а сон глибоким і спокійним. Це дуже важливо, адже здоровий сон - це запорука успішно проведеного дня.
Як правильно прати постільну білизну, пише Telegram-канал Лікар у кишені.
Головні правила прання білизни
- Міняйте постільну білизна на свіжу як мінімум два рази на місяць, а краще - раз на тиждень.
- Прати такі речі необхідно у суворій відповідності до інструкції (на етикетці). Окрім того, що якість прання буде високою, це також продовжить термін служби білизни.
- Плями замочуйте в засобі для виведення плям. А кров та білкові забруднення перед пранням у пральній машині рекомендується змити холодною водою.
- Чим брудніша білизна, тим вище має бути температура, а прання - більш інтенсивним.
- Не перевантажуйте пральну машину. Після завантаження речей у барабані має вільно поміщатися долоня.
- Не застосовуйте кондиціонер під час прання - тканина гірше вбиратиме.
- Використовуйте спеціальні кульки для прання, які не дадуть білизні злипнутися.
Правильно випрана білизна допоможе вам виспатися (фото: freepik)
Головні помилки, які псують вашу постільну білизну
Ви перете в неправильному режимі. Прання на повній потужності - не гарантія чистої білизни. Насправді інтенсивний режим допоможе тільки з сильно забрудненими речами. Якщо так робити часто, ви просто зіпсуєте тканину.
Неправильна сушка. Висушити постільну білизну - ще те випробування. Головне, що не можна робити - сушити під променями сонця і залишати надовго на балконі чи у дворі. Найкраще - зняти ще трохи недосохлу білизну і пропрасувати.
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