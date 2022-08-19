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Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 10:38
Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися Фото: Як правильно прати простирадла (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильно випрані простирадла наволічки та підковдри допоможуть зробити ваше засипання швидшими, а сон глибоким і спокійним. Це дуже важливо, адже здоровий сон - це запорука успішно проведеного дня.

Як правильно прати постільну білизну, пише Telegram-канал Лікар у кишені.

Головні правила прання білизни

  • Міняйте постільну білизна на свіжу як мінімум два рази на місяць, а краще - раз на тиждень.
  • Прати такі речі необхідно у суворій відповідності до інструкції (на етикетці). Окрім того, що якість прання буде високою, це також продовжить термін служби білизни.
  • Плями замочуйте в засобі для виведення плям. А кров та білкові забруднення перед пранням у пральній машині рекомендується змити холодною водою.
  • Чим брудніша білизна, тим вище має бути температура, а прання - більш інтенсивним.
  • Не перевантажуйте пральну машину. Після завантаження речей у барабані має вільно поміщатися долоня.
  • Не застосовуйте кондиціонер під час прання - тканина гірше вбиратиме.
  • Використовуйте спеціальні кульки для прання, які не дадуть білизні злипнутися.

Як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися

Правильно випрана білизна допоможе вам виспатися (фото: freepik)

Головні помилки, які псують вашу постільну білизну

Ви перете в неправильному режимі. Прання на повній потужності - не гарантія чистої білизни. Насправді інтенсивний режим допоможе тільки з сильно забрудненими речами. Якщо так робити часто, ви просто зіпсуєте тканину.

Неправильна сушка. Висушити постільну білизну - ще те випробування. Головне, що не можна робити - сушити під променями сонця і залишати надовго на балконі чи у дворі. Найкраще - зняти ще трохи недосохлу білизну і пропрасувати.

Раніше ми писали про поширену помилку при пранні, яка пошкоджує дорогий одяг.

Також повідомлялося, як відіпрати старі запрані рушники і повернути їм природний колір.

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