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Як правильно зберігати часник: ми робимо це абсолютно неправильно

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Понеділок 20 червня 2022 21:08
Як правильно зберігати часник: ми робимо це абсолютно неправильно Фото: Як правильно зберігати часник (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Багато господинь стикаються з проблемою зберігання часнику. У холодильнику часник псується - йому там холодно і сиро. У ящику з овочами він теж довго лежати не може.

Як же правильно зберігати часник і як помилки ми постійно допускаємо - читайте в матеріалі нижче.

При покупці часнику звертайте увагу на його якість - він повинен бути свіжим і твердим. Це ж правило стосується і часнику з вашого городу. Лушпиння повинна бути сухою як папір. Якщо головка м'яка, то часник зберігатися не буде довго. Не беріть в магазині той часник, який лежав в холодильнику.

1. Вдома часник потрібно висушити - вимийте і покладіть його на тиждень в темне сухе місце. А ще можна підвісити часник за ніжку - за старих часів наші бабусі в'язали такі букети та вішали. Можна часник скласти в капронову панчоху як цибулю.

2. Часник не можна зберігати в холодильнику - це найголовніша помилка. Найкраще часник себе почуває при температурі від +5 до +16 градусів.

3. У холодильнику часник швидко покривається пліснявою і набирає вологу.

4. Нарізаний або натертий часник можна упакувати в герметичну ємність і поставити в холодильник, але використовувати його потрібно дуже швидко.

5. Не рекомендується часник заморожувати, бо це змінює смак і структуру часнику.

6. Часнику потрібно добре провітрюване приміщення, без вологи та бажано - темне.

7. Можна зберігати часник в сітці, в кошику з дроту, в невеликій ємності з отворами або в паперовому пакеті.

8. Не можна зберігати часник в целофанових пакетах або герметичних контейнерах. Він почне покриватися цвіллю або проростати.

9. Бережіть часник від вологих місць і сонячного світла - підійде шафка або кут в кухні, де тінь.

10. Якщо цибулина була пошкоджена або надрізана - використовуйте такий часник відразу. Цілі головки можуть зберігатися до 8 тижнів. А зубчики - від 3 до 10 днів.

Як зберігати молодий часник

Свіжий часник з грядки, який дозріває вже на початку літа, зберігати потрібно по-іншому. Його потрібно відразу відправляти в холодильник, мити та сушити його не потрібно.

Чи не набирайте молодий часник з запасом, він довго не зберігається. Смак у такого часнику м'який і не гострий.

Якщо у вас залишилися цілі неочищені зубчики, то загорніть їх в плівку або фольгу і відправляйте в морозилку. Можна пропустити такий часник через прес і заморозити в пакеті для заморозки.

Найкомфортніша температура для молодого часнику - 4-5 градусів.

Часник в рослинній олії

Ще один спосіб зберігання часнику - в баночці з маслом. Суперечки про те, наскільки це безпечно, ведуться досі. Але кухарі та кулінари відзначають, що цей спосіб використовувати можна - з дотриманням технології.

Варіант 1. Зубчики часнику очищаємо, поміщаємо в банку або контейнер, заливаємо повністю рослинною олією. Закриваємо кришку і ставимо контейнер в морозилку.

Варіант 2. Часник пропускаємо через прес і робимо пюре з оливковою олією в співвідношенні 1:2. Пюре викладаємо в контейнер, закриваємо і відправляємо в морозилку.

Ніколи не залишайте таку баночку в кімнатній температурі - це загрожує розмноженням небезпечних бактерій.

Часник у вині або оцті

Очищені зубчики часнику можна законсервувати у вині або оцті та зберігати в холодильнику до 4 місяців. Можна використовувати сухе червоне або біле вино, або ж - білий винний оцет.

Покладіть в банку очищений часник, залийте вином або оцтом повністю. Закрийте щільно кришкою і поставте в холодильник. Можна додати трави, сіль, перець або лавровий лист.

Якщо на банці раптом з'явиться цвіль - виливайте відразу.

Часник в борошні

Просушений часник покладіть в скляну банку і пересипати його шарами борошна. Борошно повинна покривати весь часник на 2 см зверху.

Висушування часнику

Розкладіть розрізані зубчики часнику на деко і поставте в духовку на 2 години при температурі 60 градусів. Потім зменшіть трохи вогонь і сушіть до готовності.

Часникова сіль

Сушений часник подрібніть в блендері до порошку. Додайте морську сіль у співвідношенні 1:4 і перемішайте. Зберігайте в скляній банці з кришкою в темному прохолодному місці.

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