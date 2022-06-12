Запас самых важных продуктов: что в доме должно быть всегда

Продукты питания имеют большое значение для нашего здоровья и психологического состояния. Специалисты рекомендуют во время войны употреблять те продукты, которые способны поддержать организм, дать необходимые питательные вещества и поддержать эмоциональное состояние.

Список таких продуктов для похода в магазин составила врач-диетолог Екатерина Толстикова из Школы здоровья.

Как отмечает эксперт, все эти продукты долго хранятся, их не нужно готовить или нужно, но в легких рецептах. А еще - они очень полезны для организма.

Крупа перловая

Это самый доступный и полезный вид крупы. В такой крупе источник сложных связанных углеводов, белка, клетчатки, витаминов группы В - холина, фолатов. А еще много фосфора, селена, марганца и меди.

Свежее сало

В нем содержится большое количество жиров, в том числе и полезных. Сало без термической обработки - источник лауриновой кислоты и холестерина, которые важны для организма и принимают участие во многих процессах. Холестерин берет участие в синтезе витамина Д, желчи и стероидных гормонов. Поэтому не стоит его так бояться.

Несколько кусочков свежего сала даст длительное насыщение за счет жиров. Но нужно контролировать его количество.

Сельдь

Это источник белка, то есть аминокислот, а еще ненасыщенных жирных кислот Омега-3, витамина Д, витамина В12, калия, фосфора и селена.

Семена льна

Этот продукт можно найти даже в аптеках, так как он имеет важное значение для организма. Содержит Омега-3 растительного происхождения, витамины группы В (особенно много тиамина - витамина В1), калия, кальция, магния, фосфора, железа, марганца, меди, цинка и селена.

Семена льна важно тщательно разжевывать, чтобы получить максимум пользы. А еще семена льна можно добавлять в каши, салаты и даже в десерты.

Творог

Он содержит белок, разные виды жирных кислот, в том числе и Омега-3, кальций, калий, фосфор, селен, витамин В9 и витамин РР.

Арахис

Эти орехи являются источником белка, разных видов жиров, клетчатки, витаминов группы В, витаминов Е, Н, РР, калия, магния и фосфора. Количество арахиса нужно контролировать, так как он содержит жирные кислоты класса Омега-6.

Свекла

Самый доступный овощ, который при правильном приготовлении будет источником резистентного крахмала и будет положительно влиять на микробиом кишечника. А еще в свекле есть сложные связанные углеводы, клетчатка, калий и магний. Свеклу хранить можно долго.

Кукуруза вареная замороженная

Содержит углеводы, клетчатку, витамин Р, калий и цинк. В приготовлении такая кукуруза очень быстрая, храниться она может долго. Ее достаточно просто разморозить.

Говяжья печень

В этом продукте очень много важных микроэлементов - витамин В2, В3, В5, В12, А, К, железо, цинк, селен, медь. Также печень отличный источник белка.

Яблоки

Хранить яблоки можно долго, и они доступны по цене. Эти фрукты являются источниками углеводов, клетчатки, витамина С, калия, железа и меди.