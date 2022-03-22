UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно действовать при обстрелах: эти знания могут спасти жизнь

Фото: Как правильно действовать под разными видами обстрелов (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Из-за вторжения России на территорию Украины жители городов стали жертвами обстрелов из разного оружия – от пулеметных очередей до авиаударов. В таких ситуациях нужно знать, как действовать правильно. Это может спасти жизнь.

Как правильно действовать при обстрелах, рассказали в "Дивогляд"

Артобстрел

Если вы слышите залп запуска и видите в воздухе след снаряда или вспышку ночью – вероятно это артиллерийский обстрел системами залпового огня. Если жилье находится в зоне активных боевых действий, где возможны артобстрелы – то укрепляйте окна, чтобы избежать разлета обломков стекла. Кроме скотча – закройте мебелью или мешками с песком.

Обстрел стрелецким оружием

Спрячьтесь дома в защищенном помещении, чтобы двери и окна были как можно дальше от вас. Подойдет ванная комната или лестничная клетка. Если такого места нет – ложитесь на пол и накройте тело стойкими предметами.

Если вы на открытой местности, то немедленно ложитесь на землю, спрячьтесь за выступом (ступеньки, бетонная урна) и закройте голову руками. Тело разместите в безопасном положении: сгруппируйтесь, лежите в позе эмбриона, разверните ноги в стороны стрельбы, закройте голову руками и откройте рот (это спасет от контузии).

Не прячьтесь за киосками или автомобилями – это очень опасно!

Минометный обстрел

Если слышите свист снаряда, а через пару секунд – взрыв, то падайте немедленно на землю, закрывайте уши и откройте рот. После первого взрыва постарайтесь спрятаться в подземном переходе, метро, укрытии, канаве, траншее, яме, широкой трубе водостока, канализационном люке или за высоким бордюром.

Самые опасные места при минометном обстреле: подъезды, арки, лестничные клетки, подвалы, автомобили или заправки. Если вас завалило – зовите на помощь и ждите специалистов.

Как действовать при обвале дома

  • Обязательно зовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. Если вас услышали, ждите помощь.
  • Если вас не услышали или некого звать на помощь:
  • Попробуйте без резких движений освободить руки и ноги
  • Оцените ситуацию вокруг – что упало, сможете ли самостоятельно выбраться
  • По возможности – осторожно разберите завалы, не хватайте то, на чем все держится
  • Если не уверены в своих силах – зовите на помощь
  • Если есть возможность, старайтесь сигнал подать любым способом – телефон, стучите по трубам
  • Если можете – окажите себе первую помощь
  • Постарайтесь чем-то укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему категорически нельзя игнорировать оповещения о воздушной тревоге.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
обстрелы Киеваобстрел