Как правильно действовать при обстрелах: эти знания могут спасти жизнь

Артобстрел

Если вы слышите залп запуска и видите в воздухе след снаряда или вспышку ночью – вероятно это артиллерийский обстрел системами залпового огня. Если жилье находится в зоне активных боевых действий, где возможны артобстрелы – то укрепляйте окна, чтобы избежать разлета обломков стекла. Кроме скотча – закройте мебелью или мешками с песком.

Обстрел стрелецким оружием

Спрячьтесь дома в защищенном помещении, чтобы двери и окна были как можно дальше от вас. Подойдет ванная комната или лестничная клетка. Если такого места нет – ложитесь на пол и накройте тело стойкими предметами.

Если вы на открытой местности, то немедленно ложитесь на землю, спрячьтесь за выступом (ступеньки, бетонная урна) и закройте голову руками. Тело разместите в безопасном положении: сгруппируйтесь, лежите в позе эмбриона, разверните ноги в стороны стрельбы, закройте голову руками и откройте рот (это спасет от контузии).

Не прячьтесь за киосками или автомобилями – это очень опасно!

Минометный обстрел

Если слышите свист снаряда, а через пару секунд – взрыв, то падайте немедленно на землю, закрывайте уши и откройте рот. После первого взрыва постарайтесь спрятаться в подземном переходе, метро, укрытии, канаве, траншее, яме, широкой трубе водостока, канализационном люке или за высоким бордюром.

Самые опасные места при минометном обстреле: подъезды, арки, лестничные клетки, подвалы, автомобили или заправки. Если вас завалило – зовите на помощь и ждите специалистов.

Как действовать при обвале дома