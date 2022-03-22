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Як правильно діяти при обстрілі: ці знання можуть врятувати життя

Фото: Як правильно діяти під різними видами обстрілів (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Через вторгнення Росії на територію України жителі міст стали жертвами обстрілів з різної зброї - від кулеметних черг до авіаударів. У таких ситуаціях потрібно знати, як діяти правильно. Це може врятувати життя.

Як правильно діяти при обстрілі, розповіли в "Дивогляд"

Артобстріл

Якщо ви чуєте залп запуску і бачите в повітрі слід снаряда або спалах вночі – ймовірно це артилерійський обстріл системами залпового вогню. Якщо житло знаходиться в зоні активних бойових дій, де можливі артобстріли – то зміцнюйте вікна, щоб уникнути розльоту уламків скла. Крім скотчу - закрийте меблями або мішками з піском.

Обстріл стрілецькою зброєю

Сховайтеся вдома в захищеному приміщенні, щоб двері та вікна були якнайдалі від вас. Підійде ванна кімната або сходова клітка. Якщо такого місця немає - лягайте на підлогу і накрийте тіло стійкими предметами.

Якщо ви на відкритій місцевості, то негайно лягайте на землю, сховайтеся за виступом (сходинки, бетонна урна) і закрийте голову руками. Тіло розмістіть в безпечному положенні: згрупуйтеся, лежите в позі ембріона, розгорніть ноги в сторони стрільби, закрийте голову руками та відкрийте рот (це врятує від контузії).

Не ховайтеся за кіосками або автомобілями - це дуже небезпечно!

Мінометний обстріл

Якщо чуєте свист снаряда, а через пару секунд – вибух, то падайте негайно на землю, закривайте вуха і відкрийте рот. Після першого вибуху постарайтеся сховатися в підземному переході, метро, укритті, канаві, траншеї, ямі, широкій трубі водостоку, каналізаційному люку або за високим бордюром.

Найнебезпечніші місця при мінометному обстрілі: під'їзди, арки, сходові клітки, підвали, автомобілі або заправки. Якщо вас завалило - кличте на допомогу і чекайте фахівців.

Як діяти при обвалі будинку

  • Обов'язково кличте на допомогу. Повідомте, де ви знаходитесь і що з вами сталося. Якщо вас почули, чекайте допомогу.
  • Якщо вас не почули або нікого кликати на допомогу:
  • Спробуйте без різких рухів звільнити руки та ноги
  • Оцініть ситуацію навколо - що впало, чи зможете самостійно вибратися
  • По можливості – обережно розберіть завали, не хапайте те, на чому все тримається
  • Якщо не впевнені у своїх силах - кличте на допомогу
  • Якщо є можливість, намагайтеся сигнал подати будь – яким способом - телефон, стукайте по трубах
  • Якщо можете - надайте собі першу допомогу
  • Постарайтеся чимось сховатися, щоб не втрачати тепло і дочекатися допомоги

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна ігнорувати оповіщення про повітряну тривогу.

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