Як правильно діяти при обстрілі: ці знання можуть врятувати життя

Через вторгнення Росії на територію України жителі міст стали жертвами обстрілів з різної зброї - від кулеметних черг до авіаударів. У таких ситуаціях потрібно знати, як діяти правильно. Це може врятувати життя.
Як правильно діяти при обстрілі, розповіли в "Дивогляд"
Артобстріл
Якщо ви чуєте залп запуску і бачите в повітрі слід снаряда або спалах вночі – ймовірно це артилерійський обстріл системами залпового вогню. Якщо житло знаходиться в зоні активних бойових дій, де можливі артобстріли – то зміцнюйте вікна, щоб уникнути розльоту уламків скла. Крім скотчу - закрийте меблями або мішками з піском.
Обстріл стрілецькою зброєю
Сховайтеся вдома в захищеному приміщенні, щоб двері та вікна були якнайдалі від вас. Підійде ванна кімната або сходова клітка. Якщо такого місця немає - лягайте на підлогу і накрийте тіло стійкими предметами.
Якщо ви на відкритій місцевості, то негайно лягайте на землю, сховайтеся за виступом (сходинки, бетонна урна) і закрийте голову руками. Тіло розмістіть в безпечному положенні: згрупуйтеся, лежите в позі ембріона, розгорніть ноги в сторони стрільби, закрийте голову руками та відкрийте рот (це врятує від контузії).
Не ховайтеся за кіосками або автомобілями - це дуже небезпечно!
Мінометний обстріл
Якщо чуєте свист снаряда, а через пару секунд – вибух, то падайте негайно на землю, закривайте вуха і відкрийте рот. Після першого вибуху постарайтеся сховатися в підземному переході, метро, укритті, канаві, траншеї, ямі, широкій трубі водостоку, каналізаційному люку або за високим бордюром.
Найнебезпечніші місця при мінометному обстрілі: під'їзди, арки, сходові клітки, підвали, автомобілі або заправки. Якщо вас завалило - кличте на допомогу і чекайте фахівців.
Як діяти при обвалі будинку
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна ігнорувати оповіщення про повітряну тривогу.
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