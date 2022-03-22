Воздушная тревога: почему нельзя игнорировать сирены и почему она включается так часто

В последние дни воздушная тревога включается во многих городах Украины, которые расположены вдали от зоны боевых действий. И жителей городов, которые находятся в относительной безопасности это пугает. А некоторые откровенно игнорируют сирены и продолжают находиться на улицах.

Когда включается сигнал воздушной тревоги, на что реагирует система и почему нельзя игнорировать сирены – читайте ниже.

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в городе и области участились оповещения воздушной тревоги за последние несколько дней. И опасные периоды затягиваются порой на несколько часов.

"Во Львовской области 4 раза оповещали о воздушной тревоге. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – это самое большое количество оповещений за одни сутки. Дважды предупреждали об опасности из-за старта ракет Искандер с территории Беларуси. Один раз предупреждали о налете стратегической авиации РФ со стороны Черного моря. Также сирены предупреждали об угрозе ракетной атаки", - написал глава ОВА.

Стоит отметить, что 22 марта ситуация повторилась и уже в третий раз жители города и области слышали оповещение воздушной тревоги. Козицкий призывает не игнорировать предупреждения об опасности.

"Благодарен ВСУ, которые берегут нас на всех фронтах и призываю жителей области быть внимательными к сигналам тревоги. Если слышно сирену, значит есть опасность. Не гуляйте на улицах, не играйте с детьми на площадках – бегите в укрытие или хотя бы в самое защищенное место дома. Наша армия делает все возможное и невозможное, но и от нас зависит", - подчеркнул Козицкий.

Почему и когда включается воздушная тревога

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью для "Украинской правды", почему и в каких случаях включается оповещение воздушной тревоги.

Он объяснил, что за обнаружение потенциальной воздушной тревоги в Украине отвечают радиолокационные подразделения Воздушных сил ВСУ. Они фиксируют все воздушные цели как в Украине, так и за ее пределами.

Кстати, именно поэтому вражеские военные стараются вывести из строя радиолокационные подразделения. Первые ракетные удары 24 февраля они приняли на себя.

"Они их фактически уничтожили. Конечно, мы их восстановили, но теперь мы частично видим их цели, а частично нет. Также мы пользуемся информацией из других источников", - рассказал Игнат.

Почему включается тревога

Он добавил, что скорость прохождения оповещения очень быстрый. Поступает один звонок по спецсвязи и после этого сирену включает в регионах местная власть.

Сигнал тревоги говорит о том, что на определенный регион надвигается вражеская авиация, которая может сбросить бомбы или ракеты, или же ракета уже выпущена.

Сколько времени на то, чтобы уйти в укрытие

Если ракета летит с акватории Черного моря на Киев со скоростью 800 км/в час, то у киевлян есть около часа, чтобы уйти в укрытие. Если ракета летит со стороны Беларуси, а это около 300 км от столицы – то времени намного меньше, до 20 минут. При условии, что ракета долетает и ее не сбивает по дороге украинское ПВО.

Как определяют города, в которых включить оповещение

Воздушные силы фиксируют маршрут следования ракеты и ее приблизительный курс из точки А в точку Б. И предполагают, что в процессе она может изменить свой курс правее, левее или вообще исчезнуть с радаров.

В качестве примера специалист рассказал о ракете, которая летела на Винницу. Она шла по Днестру, а в Могилев-Подольском резко повернула вправо, на саму Винницу.

Если ракета летит из акватории Черного моря на Винницу, то сначала тревога включается в Одессе, за ней в Николаеве, потом Умань, Тульчин, Немиров, а потом и Винница. А за ней может быть Житомир и Луцк.

"Во всех городах, а также справ и слева от них включается тревога – так как неизвестно, куда эта цель упадет. Пролетела Одессу – там выключают, летит дальше. И так поэтапно эта система оповещения действует по всей территории страны, чтобы люди успели спрятаться в укрытие", - пояснил Игнат.

Сирену включает дежурный центра управления, который находится на месте круглосуточно.

Какие цели видят Воздушные силы

Специалист отметил, что не все воздушные угрозы видно. Если по городу был прилет, а сирена не включалась, значит ВС не увидели самолет или ракеты. Обнаружить все угрозы невозможно. Но большую часть ВС видят, хотя россияне пытаются максимально скрыть движение своих объектов.

"Например, они с Крыма, с кораблей в Черном море, запустили Калибры, которые летели в русло Днестра. А Днестр – это самый низкий уровень над землей. Антенны стоят высоко, ниже антенны, допустим, не видно", - сказал специалист.

Тревога включается всегда, даже при обнаружении небольших летательных объектов.

Сирена может включаться после прилета

Увы, так бывает, если ВС не обнаружили угрозу, которая уже упала. Но предупреждают о том, что вероятен прилет еще одной.

Почему не все цели видно

Ракеты - очень малозаметные цели и они запрограммированы на свой курс. Самолеты увидеть проще – их видят спутники и другие механизмы. А вот отрыв ракеты от самолета увидеть практически невозможно. А враг может выпускать их десяток и больше.

Кроме того, человек может увидеть ракету, так как она летит очень низко и огибает рельеф местности. Это позволяет ей оставаться незаметной для ВС и не сбитой ПВО.

Разница между воздушной тревогой и ракетным ударом

Оповещение "воздушная тревога" – это летит вражеский самолет. "Ракетный удар" – летит ракета.

Но стоит помнить о том, что крылатая ракета может вылететь из самолета. Поэтому, уходить в укрытие нужно обязательно всегда. И по возможности – уйти как можно дальше от любого военного объекта, который может стать целью.

Важно! В Украине нет никаких учебных тревог во время войны. Все сирены предупреждают об опасности.

Оповещения воздушной тревоги

Сейчас оповещения включаются во всех Telegram-каналах и на Viber. Они дублируют сигнал сирены, который люди слышат на улицы.

Все телефоны информируют об опасности благодаря встроенной системе.

Очень полезно приложение, которое сообщает о начале и окончании воздушной тревоги и включается даже при выключенном звуке телефона. Скачать его можно вот тут. для Android.

App Store - вот тут.