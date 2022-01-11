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Эти правила помогут избежать переохлаждения организма в холодное время года

Автор: Татьяна Самарук

В зимний период у многих людей может возникнуть много проблем со здоровьем. В частности, важно обезопаситься от переохлаждения и обморожения при длительном пребывании на открытом воздухе.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Самой распространенной причиной является долговременное воздействие низких температур окружающей среды или погружение в ледяную воду.

Признаки и симптомы переохлаждения (гипотермии) обычно появляются медленно и могут включать:

  • озноб;
  • нечеткую речь или бормотание;
  • медленное, поверхностное дыхание;
  • слабое наполнение пульса;
  • неловкость или отсутствие координации;
  • сонливость;
  • спутанность сознания или потерю памяти;
  • потерю сознания;
  • ярко-красную/синюю, холодную кожу.

Что делать при переохлаждении

Так, во-первых, нужно зайти в помещение. Если же это невозможно, то постарайтесь защитить от ветра шею и голову.

Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие.

В случае необходимости дальнейшего утепления, делайте это постепенно. Например, прикладывайте теплые сухие компрессы к центру тела — шее, груди и паху. Если используете бутылки с горячей водой, заверните их в полотенце, чтобы не обжечься.

Важно больше двигаться и делать упражнения ногами и руками, чтобы способствовать восстановлению кровообращения.

Чего не стоит делать при гипотермии:

  • Не согревайтесь слишком быстро;
  • Не согревайте руки и ноги, растирая их;
  • Не употребляйте алкоголь и табак;

Ранее мы сообщали, какие правила поведения на льду спасут вам жизнь.

Также мы писали, что эксперт назвал методы, которые помогут восстановить кожу рук после холодов.

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переохлаждение