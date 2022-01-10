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Эти правила поведения на льду спасут вам жизнь: что должны знать рыбаки зимой

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Понедельник 10 января 2022 20:45
Эти правила поведения на льду спасут вам жизнь: что должны знать рыбаки зимой Фото: Эти правила на зимней рыбалке должны знать все (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зимняя ловля рыбы в Украине очень популярна. Но часто рыбаки забывают элементарные правила поведения на льду и попадают в опасные ситуации.

Что должны помнить все рыбаки зимой, рассказали на странице Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Спасатели напоминают, что никакой улов не стоит того, чтобы потерять свою жизнь или здоровье на зимних водоемах. Они составили памятку для всех рыбаков:

1. Когда идете на рыбалку, не забудьте обязательно взять телефон. Также положите в карман два больших гвоздя или нож – с их помощью легче будет выбираться на льдину в случае провала.

2. Во время рыбалки на небольшой площади не стоит пробивать много лунок, расстояние между ними должно быть больше 5-6 метров.

3. Крепость льдины лучше всего проверять с помощью пешни – специального инструмента для пробивания льда. Если после первого удара появляется вода – выходить на лед запрещено.

4. Рыбак должен иметь с собой спасательную веревку с петлей на одном конце и грузом на другом конце (масса 400-500 г).

5. Нежелательно прыгать и бегать по льдине, собираться большими компаниями.

Также стоит помнить об опасной толщине льда:

Очень опасен лед до 7 см

Выходить на лед одному человеку можно, если лед толщиной от 7 до 10 см

Для игр на льду толщина должна составлять более 12 см

Легковой автомобиль может выехать на лед, если толщина составляет 20-30 см

Более тяжелый автомобиль – если толщина льда составляет от 30 до 40 см

Эти правила поведения на льду спасут вам жизнь: что должны знать рыбаки зимойСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что делать украинцам, если они попали в снежную лавину в горах.

А также рассказывали о том, как спасали парня, который в Житомире провалился под лед.

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