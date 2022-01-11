Ці правила допоможуть уникнути переохолодження організму в холодну пору року

Так, переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур навколишнього середовища або занурення в крижану воду.

Ознаки та симптоми переохолодження (гіпотермії) зазвичай з’являються повільно і можуть включати:

озноб;

нечітку мову або бурмотіння;

повільне, поверхневе дихання;

слабке наповнення пульсу;

незграбність або відсутність координації;

сонливість;

сплутаність свідомості або втрату пам’яті;

втрату свідомості;

яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

Що робити при переохолодженні

Так, по-перше, потрібно зайти у приміщення. Якщо ж це неможливо, то постарайтеся захистити від вітру шию та голову.

Якщо ваші речі змокли, якомога швидше перевдягніться у сухі.

У разі необхідності подальшого утеплення, робіть це поступово. Наприклад, прикладайте теплі сухі компреси до центру тіла — шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх в рушник, щоб не обпектися.

Важливо більше рухатись та робити вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.

Чого не варто робити при гіпотермії: