Эти правила помогут избежать переохлаждения организма в холодное время года
В зимний период у многих людей может возникнуть много проблем со здоровьем. В частности, важно обезопаситься от переохлаждения и обморожения при длительном пребывании на открытом воздухе.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Самой распространенной причиной является долговременное воздействие низких температур окружающей среды или погружение в ледяную воду.
Признаки и симптомы переохлаждения (гипотермии) обычно появляются медленно и могут включать:
- озноб;
- нечеткую речь или бормотание;
- медленное, поверхностное дыхание;
- слабое наполнение пульса;
- неловкость или отсутствие координации;
- сонливость;
- спутанность сознания или потерю памяти;
- потерю сознания;
- ярко-красную/синюю, холодную кожу.
Что делать при переохлаждении
Так, во-первых, нужно зайти в помещение. Если же это невозможно, то постарайтесь защитить от ветра шею и голову.
Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие.
В случае необходимости дальнейшего утепления, делайте это постепенно. Например, прикладывайте теплые сухие компрессы к центру тела — шее, груди и паху. Если используете бутылки с горячей водой, заверните их в полотенце, чтобы не обжечься.
Важно больше двигаться и делать упражнения ногами и руками, чтобы способствовать восстановлению кровообращения.
Чего не стоит делать при гипотермии:
- Не согревайтесь слишком быстро;
- Не согревайте руки и ноги, растирая их;
- Не употребляйте алкоголь и табак;
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