Эти правила помогут избежать переохлаждения организма в холодное время года

В зимний период у многих людей может возникнуть много проблем со здоровьем. В частности, важно обезопаситься от переохлаждения и обморожения при длительном пребывании на открытом воздухе.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Самой распространенной причиной является долговременное воздействие низких температур окружающей среды или погружение в ледяную воду.

Признаки и симптомы переохлаждения (гипотермии) обычно появляются медленно и могут включать:

озноб;

нечеткую речь или бормотание;

медленное, поверхностное дыхание;

слабое наполнение пульса;

неловкость или отсутствие координации;

сонливость;

спутанность сознания или потерю памяти;

потерю сознания;

ярко-красную/синюю, холодную кожу.

Что делать при переохлаждении

Так, во-первых, нужно зайти в помещение. Если же это невозможно, то постарайтесь защитить от ветра шею и голову.

Если ваши вещи промокли, как можно скорее переоденьтесь в сухие.

В случае необходимости дальнейшего утепления, делайте это постепенно. Например, прикладывайте теплые сухие компрессы к центру тела — шее, груди и паху. Если используете бутылки с горячей водой, заверните их в полотенце, чтобы не обжечься.

Важно больше двигаться и делать упражнения ногами и руками, чтобы способствовать восстановлению кровообращения.

Чего не стоит делать при гипотермии: