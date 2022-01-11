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Ці правила допоможуть уникнути переохолодження організму в холодну пору року

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Вівторок 11 січня 2022 18:38
Ці правила допоможуть уникнути переохолодження організму в холодну пору року Як уникнути переохолодження (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У зимовий період у багатьох людей може виникнути багато проблем зі здоров'ям. Зокрема, важливо убезпечитися від переохолодження та обмороження при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур навколишнього середовища або занурення в крижану воду.

Ознаки та симптоми переохолодження (гіпотермії) зазвичай з’являються повільно і можуть включати:

  • озноб;
  • нечітку мову або бурмотіння;
  • повільне, поверхневе дихання;
  • слабке наповнення пульсу;
  • незграбність або відсутність координації;
  • сонливість;
  • сплутаність свідомості або втрату пам’яті;
  • втрату свідомості;
  • яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

Що робити при переохолодженні

Так, по-перше, потрібно зайти у приміщення. Якщо ж це неможливо, то постарайтеся захистити від вітру шию та голову.

Якщо ваші речі змокли, якомога швидше перевдягніться у сухі.

У разі необхідності подальшого утеплення, робіть це поступово. Наприклад, прикладайте теплі сухі компреси до центру тіла — шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх в рушник, щоб не обпектися.

Важливо більше рухатись та робити вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.

Чого не варто робити при гіпотермії:

  • Не зігрівайтесь занадто швидко;
  • Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх;
  • Не вживайте алкоголь і тютюн;

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