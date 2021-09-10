Эти правила должны знать все: как спасти кожу лица при постоянном ношении маски

Маска стала неотъемлемым атрибутом жизни украинцев. Без защитного средства невозможно зайти в общественный транспорт, нельзя посещать супермаркеты и магазины, а сейчас еще и большинство школьников вынуждены снова носить маски – на переменах.

Как спасти кожу и не допустить серьезных проблем при постоянном ношении маски, рассказали в Минздраве .

Отказаться от ношения маски сейчас невозможно, так как это единственный способ защитить себя и окружающих от коронавируса. Однако она может доставлять дискомфорт для людей с чувствительной кожей и вызывать маскне – акне, которое появляется от постоянного ношения маски или респиратора.

Почему возникают проблемы с кожей

Как объяснил заведующий кафедрой дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗУ Александр Литус, под маской возникают пот и влага. Они оседают на коже, закупоривают поры. С каждым выдохом влажность под маской увеличивается и создается эффект парника.

Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к активному размножению бактерий и способствовать появлению воспалений. Обычно воспаления появляются в области подбородка, носа и щек.

Как ухаживать за кожей лица

После маски необходимо умыть лицо теплой водой. Новую маску следует надевать только на сухое лицо – убедиться, что кожа высохла после умывания.

Не забывайте своевременно менять маску. Одну маску нельзя носить больше 3-4 часов.

Перед тем как надеть маску и после нее – умойтесь и очистите кожу. Желательно делать небольшие перерывы перед надеванием новой маски и давать коже "подышать". Но делать это нужно только при условии нахождения в безопасной среде.

Чтобы избежать трения, желательно использовать увлажняющий крем и лосьоны, которые смягчают кожу.

В жаркое время можно использовать солнцезащитные кремы, которые содержат цинк или титан – они будут выступать в качестве барьера от любого трения и раздражения.

Периодическое умывание лица шампунем от перхоти, который содержит кетоконазол или сульфид селена, также успокаивает кожу и помогает удалить остатки дрожжевого грибка, особенно вокруг рта и в носогубной складке.

К вечернему уходу за кожей можно добавить средства, в состав которых входят салициловая кислота или другие альфагидрксикислоты, а также бензоил пероксид, масло чайного дерева или экстракт ромашки. Такие гели, тоники и пенки легко найти в линейках для проблемной кожи.

Во время нанесения нужно быть осторожными, особенно, если кожа уже раздражена. В таком случае выбирайте пониженный уровень концентрации или временно перейдите на деликатные, успокаивающие и увлажняющие средства. Эксфолианты желательно использовать не чаще 2-3 раз в неделю.

На воспаленные элементы можно использовать средства для точечного нанесения – гидрогелевые патчи, мази и лосьоны.

Когда уже пора к врачу-дерматологу

Если у вас сильное воспаление и припухлость – то есть риск развития дерматита. Это значит, что добавилась вторичная инфекция. Также под маской часто бывают условия для развития кандидозной грибковой микрофлоры.

В таких случаях косметические средства не помогут справиться с проблемой. А самолечение может только навредить и вызвать осложнения, которые потом будет лечить намного сложнее. Необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение.