Ці правила повинні знати все: як врятувати шкіру обличчя при постійному носінні маски
Маска стала невіддільним атрибутом життя українців. Без захисного засобу неможливо зайти в громадський транспорт, не можна відвідувати супермаркети та магазини, а зараз ще й більшість школярів змушені знову носити маски – на перервах.
Як врятувати шкіру і не допустити серйозних проблем при постійному носінні маски, розповіли в МОЗ.
Відмовитися від носіння маски зараз неможливо, бо це єдиний спосіб захистити себе та оточення від коронавірусу. Однак вона може доставляти дискомфорт для людей з чутливою шкірою і викликати маскне – акне, яке з'являється від постійного носіння маски або респіратора.
Чому виникають проблеми зі шкірою
Як пояснив завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗУ Олександр Літус, під маскою виникають піт і волога. Вони осідають на шкірі, закорковують пори. З кожним видихом вологість під маскою збільшується і створюється ефект парника.
Підвищена вологість впливає на pH шкіри, а це може привести до активного розмноження бактерій і сприяти появі запалень. Зазвичай запалення з'являються в області підборіддя, носа і щік.
Як доглядати за шкірою обличчя
- Після маски необхідно умити обличчя теплою водою. Нову маску слід надягати тільки на сухе обличчя - переконатися, що шкіра висохла після вмивання.
- Не забувайте своєчасно міняти маску. Одну маску не можна носити понад 3-4 години.
- Перед тим як надіти маску і після неї – вмийтеся та очистить шкіру. Бажано робити невеликі перерви перед надяганням нової маски та давати шкірі "подихати". Але робити це потрібно тільки за умови знаходження в безпечному середовищі.
- Щоб уникнути тертя, бажано використовувати зволожувальний крем і лосьйони, які пом'якшують шкіру.
- У жарку пору можна використовувати сонцезахисні креми, які містять цинк або титан – вони будуть виступати в якості бар'єру від будь-якого тертя і роздратування.
- Періодичне умивання обличчя шампунем від лупи, який містить кето-коназол або сульфід селену, також заспокоює шкіру і допомагає видалити залишки дріжджового грибка, особливо навколо рота і в носощічній складці.
- До вечірнього догляду за шкірою можна додати засоби, до складу яких входять саліцилова кислота або інші альфа-гідрксікіслоти, а також бензоїл пероксид, масло чайного дерева або екстракт ромашки. Такі гелі, тоніки та пінки легко знайти в лінійках для проблемної шкіри.
- Під час нанесення потрібно бути обережними, особливо, якщо шкіра вже роздратована. В такому випадку вибирайте знижений рівень концентрації або тимчасово перейдіть на делікатні, заспокійливі та зволожувальні засоби. Ексфоліанти бажано використовувати не частіше 2-3 разів на тиждень.
- На запалені елементи можна використовувати засоби для точкового нанесення – гідрогелеві патчі, мазі та лосьйони.
Коли вже пора до лікаря-дерматолога
Якщо у вас сильне запалення і припухлість – то є ризик розвитку дерматиту. Це означає, що додалася вторинна інфекція. Також під маскою часто бувають умови для розвитку кандидозної грибкової мікрофлори.
У таких випадках косметичні засоби не допоможуть впоратися з проблемою. А самолікування може тільки нашкодити та викликати ускладнення, які потім буде лікувати набагато складніше. Необхідно звернутися до лікаря, щоб він призначив правильне лікування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, чи захищають маски від коронавірусу.