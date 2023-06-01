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Пральна машина не зливає воду і не віджимає: рішення за 2 хвилини і жодних витрат

Чому пральна машина не віджимає (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Пральна машина може раптом перестати зливати воду і віджимати. Статися таке може навіть з новою технікою, і от ви вже у відчаї гуглите майстра, готуєте гроші... Але стоп. Цю проблему, виявляється, можна вирішити хвилини за дві і цілком безкоштовно.

Чому машина може так зламатися, і як це виправити - в матеріалі Styler далі.

Чому вода не зливається, а віджим не працює

Якщо ви відкриваєте барабан пральної машинки, а там стоїть вода. Або ж віджим не запускається чи запускається, але речі все одно вологі. І скільки би ви не запускали цикл прання по новому, нічого не змінюється?

У більшості випадків вам не варто викликати майстра, адже поломку легко виправити самостійно. Просто зверніть увагу на заглушку, яка знаходиться внизу машини.

Навіщо машинці спеціальний відсік

Під кришкою-заглушкою внизу приладу є спеціальний відсік, який затримує всякий дріб'язок, який разом з водою може зливатися з машини.

Монети, шурупи, ватні палички, фантики, сірники - увесь цей скарб разом із нитками, волоссям і брудом ви можете виявити там.

Відомі випадки, коли саме там відшукували загублену шкарпетку.

Ось тут може бути причина поломки (скриншот)

Як полагодити пральну машину

Цей відсік треба відкрити і дістати вищезгаданий фільтр. Робити це треба в наступному порядку:

  • Відкрийте кришку за допомогою рук, ножа чи пласкої викрутки.
  • Підставте посудину для зливу брудної води
  • Викрутіть відсік проти годинникової стрілки. Зверніть увагу, якщо там велике засорення, він може погано викручуватися.
  • Очистіть фільтр, помийте його.
  • Вкрутіть "затримувач непотрібу" назад і закрийте кришку.

Перевірте: після цих дій пральна машина має запрацювати як треба. При пранні після ремонту подивіться, чи не тече в цьому місці вода.

Таку чистку варто проводити хоча б раз на рік і техніка служитиме роками.

Почистіть фільтр і все запрацює (скриншот)

Інші причини поломки

Вода може припинити зливатися, і машинка не віджиматиме через поломку насоса. Таке трапляється рідко, але для його заміни потрібен буде чоловік "з руками", або доведеться викликати майстра.

Раніше ми писали, що не можна робити з пральною машиною після закінчення прання.

Також дізнайтеся, який засіб варто додати до прального порошку.

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