Що не можна робити після закінчення прання: зіпсуєте і речі і пральну машину

Пральну машину часто називають геніальним винаходом людства, який звільняє наш час і економить сили день за днем. Але неправильне поводження з приладом може скоротити термін служби, як самої машини, так і одягу, який ви перете.

Про помилки під час прання пише SantePlus.

Не залишайте мокрий одяг у машині

Якщо залишати випраний одяг у барабані пральної машини (особливо, коли дверцята зачинені), ми отримаємо затхлий запах і речі доведеться прати заново.

Не треба бути великим фахівцем, щоб зрозуміти - довге перебування у вологому середовищі і часте прання шкодить тканині. У пральній машині заведеться пліснява, а деякі незахищені елементи від частої вологи почнуть іржавіти.

Фахівці нагадують, що незалежно від моделі, від найстарішої до найсучаснішої, пральні машини дуже швидко зношуються, особливо якщо за ними не стежити належним чином.

Правильний порядок завантаження

Буває й таке, що забули насипати порошок (чи налити рідкий засіб), і робите це, коли вже полилася вода і почав крутитися барабан. Але робити так не варто.

Пам'ятайте: спочатку миючий засіб, потім речі, потім вода. При правильному порядку завантаження, ви уникаєте надмірного утворення піни та значно мінімізуєте ризик пошкодження тканин.

Крім того забагато миючого засобу ніколи не принесе користі для чищення одягу. Якщо у вас є дозатор, обов'язково використовуйте його.

Не перевантажуйте машину

Не варто наповнювати барабан так, щоб через силу зачиняти дверцята. Чим більше речей, тим гірше вони відпираються.

І, зрозуміло, що перезавантаження рано чи пізно призведе до поломки, якщо барабан буде при відтисканні крутити надто сильно.

Точно дозуйте миючий засіб

Ми часто використовуємо занадто мало або занадто багато продукту, адже здебільшого ми кладемо його "на око".

Щоб не помилитися, додавайте кількість миючого засобу до лінії заповнення (у машинах з фронтальним завантаженням) або дотримуйтесь інструкції на упаковці засобу.

Занадто багато порошку або рідини спричиняє більше піни, ніж очікувалося, під час циклу прання. В результаті білизна виходить липкою і до неї швидше пристане бруд.

Замало ж засобу не відпере одяг достатньо якісно, особливо зі складними плямами.