Змішайте пральний порошок з цим засобом і ви не впізнаєте свою білизну
Якість прання залежить не тільки від режиму, ступеню забрудненості і вартості прального порошку. Варто враховувати багато нюансів, а іноді - вдаватися до лайфхаків, які допоможуть покращити цей процес.
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Як часте прання псує білизну
Не секрет, що часте прання призводить до пришвидшеного зносу білизни, особливо - кольорової. З часом барвистий одяг тьмяніє, сіріє і починає виглядати геть непрезентабельно.
На щастя, зупинити цей неприємний процес і навіть повернути білизні колишній вигляд, можна.
Для цього потрібно використати одну добавку, призначену для прального порошку.
Що додати до засобу для прання
Виявляється, що миючий засіб відмінно "спрацює" в поєднанні зі звичайнісінькою кухонною сіллю.
Використовувати потрібно одну столову ложку натрію хлориду на одне прання.
Секрет в тому, що пральний порошок при змішуванні з сіллю буде краще вимиватися з тканини. Таким чином одяг зберігатиме яскравий колір, навіть якщо прати ви його будете часто.
Цікаво, що змішування порошку з сіллю також допомагає повернути колишній вигляд тим речам, які давно зблідли.
А для повернення кольору білизну зовсім не обов'язково прати. Іноді досить просто потримати речі у теплій солоній воді протягом півгодини.
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