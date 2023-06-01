Стиральная машина не сливает воду и не отжимает: решение за 2 минуты и никаких расходов

Почему вода не сливается, а отжим не работает

Если вы открываете барабан стиральной машинки, а там стоит вода. Или отжим не запускается или запускается, но вещи все равно влажные. И сколько бы вы ни запускали цикл стирки по новому, ничего не меняется?

В большинстве случаев вам не стоит вызывать мастера, ведь поломку легко исправить самостоятельно. Просто обратите внимание на заглушку, находящуюся внизу машины.

Зачем машинке специальный отсек

Под крышкой-заглушкой внизу прибора есть специальный отсек, задерживающий всякую мелочь, которая вместе с водой может сливаться из машины.

Монеты, шурупы, ватные палочки, фантики, спички - все это сокровища вместе с нитями, волосами и грязью вы можете обнаружить там.

Известны случаи, когда именно там отыскивали потерянный носок.

Вот здесь может быть причина поломки (скриншот)

Как починить стиральную машину

Этот отсек нужно открыть и достать вышеупомянутый фильтр. Делать это нужно в следующем порядке:

Откройте крышку с помощью рук, ножа или плоской отвертки.

Подставьте сосуд для слива грязной воды

Выкрутите отсек против часовой стрелки. Обратите внимание, если там большой засор, он может плохо выкручиваться.

Очистите фильтр, промойте его.

Вкрутите "задерживатель мусора" обратно и закройте крышку.

Проверьте: после этих действий стиральная машина должна заработать как следует. При стирке после ремонта посмотрите, не течет ли в этом месте вода.

Такую чистку следует проводить хотя бы раз в год и техника будет служить годами.

Почистите фильтр и все заработает (скриншот)

Другие причины поломки

Вода может перестать сливаться, и машинка не будет отжиматься из-за поломки насоса. Такое случается редко, но для его замены потребуется мужчина "с руками", или придется вызвать мастера.