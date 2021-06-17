Практически нет шансов: комментатор дал прогноз на важнейший матч сборной Украины

17 июня сборная Украины по футболу встретится с командой Северной Македонии в рамках Евро-2020. Эту игру называют крайне важной для подопечных Андрея Шевченко.

Украинцы должны привезти из Бухареста победу

"Матч второго тура Евро важен для обеих команд, потому что они проиграли свой первый тур. Будет серьезная борьба, которую, возможно, украинские болельщики не ожидают от Северной Македонии, однако это команда довольно качественная. Они точно попытаются не упустить свой шанс", - считает эксперт.

Чтобы украинцам отыграться за проигрыш с Нидерландами, надо добыть три очка, и даже ничья нас не устроит.

"Бесспорно, Украина преобладает по организации игры и подбору команды. Желто-синим точно нужно побеждать в Бухаресте Северную Македонию, добывать себе три очка и в дальнейшем бороться за выход из группы. Поражение в этой игре будет просто катастрофой и даже ничья станет неудачным результатом. Поэтому Украина должна играть только на победу и никак иначе", - добавил Скичко.

Какие преимущества у сборной Северной Македонии

По его словам Македония быстро играет на флангах, а их Горан Пандев известный мастер, хотя и "предпенсионного возраста".

"Это футболист, который забил Австрии в первом туре, и игрок, который своими масштабами не уступает футболисту Шевченко для Украины или Левандовскому в Польше. Это настоящая величина, живая легенда, от которой всегда ждут чего-то экстраординарного", - уверен спортивный комментатор.

У противника практически нет шансов, если...

Вадим Скичко считает, что Украина сыграет "в свою игру", если будут включаться не на 10-15 минут, как с Нидерландами, а весь матч сыграют динамично и настойчиво, то у Северной Македонии практически нет шансов. Так что мой прогноз на этот матч - победа сине-желтых!" - резюмировал он.

Когда и где смотреть футбол

Игра пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте. Матч Украина-Северная Македония будет транслировать телеканал "Украина". Поединок 17 июня начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что после матча со сборной Северной Македонии украинцам предстоит выйти против сборной Австрии 21 июня.