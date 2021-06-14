Украина - Северная Македония и другие матчи недели на Евро-2020

Первая полная неделя на Евро-2020 впереди. На ней свой второй матч проведет сборная Украины.

Конечно же, главным матчем недели для украинцев будет встреча Украина - Северная Македония. Команда Андрея Шевченко драматично проиграла Нидерландам 2:3 и теперь нужно быстро исправлять эту ситуацию. Победа над Северной Македонией буквально считается обязательным заданием для сине-желтых на Евро.

Украина - Северная Македония. 17 июня, 16:00. Бухарест (Румыния). Трансляция - телеканал "Украина"

Самые интересные матчи недели, кроме Украины

Второй тур группового этапа принесет немало интересных матчей. Среди них встречи топ-сборных Франции и Португалии, а также Германии, британское противостояние Англии и Шотландии, матч одного из записных фаворитов Евро Испании и сильной Польши, а также матч группы сборной Украины Нидерланды - Австрия, который безусловно повлияет на расклады и шансы нашей сборной выйти в 1/8 финала.

Самые интересные матчи недели 14-20 июня

Франция - Португалия 15 июня, 22:00. Мюнхен (Германия). Трансляция - "Украина";

Италия - Швейцария 16 июня, 22:00. Рим (Италия). Трансляция - "Украина";

Дания - Бельгия 17 июня, 19:00. Копенгаген (Дания). Трансляция - "Футбол 2";

Нидерланды - Австрия 17 июня, 22:00. Амстердам (Нидерланды). Трансляция - "Украина";

Англия - Шотландия 18 июня, 22:00. Лондон (Англия). Трансляция - "Украина";

Португалия - Германия 19 июня, 19:00. Мюнхен (Германия). Трансляция - "Футбол 2";

Испания - Польша 19 июня, 22:00. Севилья (Испания). Трансляция - "Украина".