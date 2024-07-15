Ротару зізналася, які настанови їй давала Матвієнко

Ауріка Ротару, українська виконавиця та сестра співачки Софії Михайлівни Ротару, висловилася про Ніну Матвієнко, яка пішла з життя восени минулого року . Зокрема, вона пригадала, які настанови отримувала від своєї колеги.

Що сказала Ауріка Ротару про Ніну Матвієнко

Артистка розповіла, що Ніна Митрофанівна завжди закликала колег любити рідну країну, шанувати її традиції.

"Вона була дуже щирою відкритою людиною. Вона завжди допомагала всім, нікому не відмовляла. Вона дуже-дуже любила Україну. Постійно нам казала: "Любіть Україну, бережіть Україну". І вона - наша душа України. Навіть у лікарні, коли вона вже була в тяжкому стані, вона говорила, що потрібно любити і берегти Україну. У лікарні вона не хотіла нікого бачити, тільки дочка Тоня приїжджала й інші близькі", - поділилася Ауріка.

Крім того, сестра знаменитої виконавиці також пригадала співпрацю з Матвієнко вже у період повномасштабної війни - їхні спільні благодійні концерти, а також одну з останніх розмов, яка сталася у Львові перед одним із виступів.

Ніна Матвієнко, Ауріка Ротару з іншими колегами під час благодійних концертів (скриншот)

"Я дуже рада, що у нас була можливість попрацювати разом. Вона також приєдналась до нашої "Команди А". Десь протягом року ми давали благодійні концерти разом. Ми їздили по всій країні. Останній концерт Ніни Митрофанівни був у Львові", - сказала Ротару.

"Я пам'ятаю, як ми зранку вийшли з Ніною біля готелю попити каву, і вона мені розповіла, що щось не дуже добре себе почуває. Ввечері ми відпрацювали концерт, а на другий день поїхали до Києва, і після цього Ніна Матвієнко дізналась, що в неї така хвороба страшна", - також зауважила вона.

Смерть Ніни Матвієнко

Нагадаємо, народна артистка України померла у віці 75 років 8 жовтня 2023 року. Пізніше зять виконавиці Арсен Мірзоян назвав причину її смерті. В одному з інтерв'ю він сказав, що життя зірки забрала онкологія.

У Матвієнко залишилася донька Антоніна, сини Іван та Андрій, онучки Уляна та Ніна. Співачка була у шлюбі з Петром Гончаром, з яким розійшлася після понад 50 років спільного життя.

Ніна Матвієнко з донькою Тонею (Фото: instagram.com/tonya_matvienko)