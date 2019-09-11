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Пожежа в "Токіо Стар": дочка загиблої іноземки подала позов на $1,5 млн

STYLERЖиття    11.09.2019 - 18:50
Пожежа в "Токіо Стар": дочка загиблої іноземки подала позов на $1,5 млн
Пожежа в "Токіо Стар" (Колаж РБК-Україна)

Все майно власника "Токіо Стар" було заарештовано на користь позову

У пожежі, яка сталася в одеському готелі "Токіо Стар", загинула 73-річна громадянка Австралії Стелла Стойфер. Дочка загиблої подала позов за моральний і матеріальний збиток на півтора мільйона доларів. Про це йдеться в постанові Київського районного суду Одеси.

В документі йдеться, що все рухоме і нерухоме майно власника готелю "Токіо Стар", в тому числі і його особисті автомобілі, житло, майно – були арештовані для того, щоб відшкодувати збиток громадянці Австралії, яка в пожежі втратила матір.

Відомо, що громадянка Австралії подала цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди – в розмірі 628 тисяч, а також моральної шкоди в розмірі 1 мільйона доларів (понад 25 мільйонів гривень).

Представник потерпілої в суді подав клопотання про вжиття заходів щодо накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення цього позову.

"Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суддя задовольнив клопотання в повному обсязі. Таким чином, арештовано все рухоме і нерухоме майно фігурантів, в тому числі житло, автомобілі, гроші", - сказано в рішенні суду.

Згідно з документами, власнику готелю "Токіо Стар" належить кілька квартир і їх частин, садовий будинок, частина торгового приміщення, гараж, приватний будинок, кілька підприємств, цінні папери та автомобілі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що власник "Токіо Стар" написав лист Зеленському.

А також розповідали про те, що одна з постраждалих у пожежі в "Токіо Стар" розповіла шокуючі деталі трагедії.

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