Должен ли я быть в тюрьме? Владелец "Токио стар" написал Зеленскому письмо

Коллаж: РБК-Украина

Вадим Черный утверждает, что вина за пожар в его гостинице в Одессе лежит на охранной компании

Владелец гостиницы "Токио Стар" в Одессе Вадим Черный написал из СИЗО письмо Владимиру Зеленскому, в котором утверждает, что охранная компания, на пульт которой поступило тревожное сообщение, не вызвала спасателей.

Напомним, в пожаре, который произошел в ночь на субботу, 17 августа, погибло 9 человек, еще 10 находятся в больнице - из них шесть в реанимации. Всего в гостинице в момент трагедии пребывало около 200 человек. Самая младшая пострадавшая - 10-летняя девочка, у нее 12% ожогов тела и отравление продуктами горения.

Пожар в гостинице "Токио стар" в Одессе (видео: YouTube/Виктор Ходаков)

В письме опубликованном "Думской", Вадим Черный утверждает, что его задержание связано с заявлением президента о том, что владелец гостиницы должен понести ответственность за произошедшее.

Бизнесмен пишет, что не сбежал и не переписал имущество на других лиц. Черный утверждает, что видел "каждого погибшего и они будут сниться ему до конца его дней", и он готов отвечать деньгами "в полном объеме" за произошедшее.

Пожар в гостинице "Токио стар" в Одессе (видео: YouTube/Поліція Одещини)

По словам Вадима Черного, у него заключен договор с охранной фирмой "Карабинер", к пульту которой была подключена противопожарная система. Он утверждает, что ежемесячно оплачивал услуги фирмы и вовремя проверял исправность системы. Но несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля, а не на вызов охранной фирмы.

Также предприниматель утверждает, что полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинера", но их не пустили.

"Господин президент, должен ли я быть в тюрьме?" - на этом текст письма обрывается.

Владелец "Токио стар" Вадим Черный написал письмо Владимиру Зеленскому (фото: dumskaya.net)

Напомним, по данным прокуратуры, Вадима Черного подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК). Если его признают виновным, ему грозит срок от трех до восьми лет.

Как мы ранее писали, появились фотографии и видео последствий пожара в одесском отеле "Токио Стар", жертвами которого стали 9 человек и еще 10 человек пострадали.

Отметим, что на момент пожара в отеле было 29 иностранцев, граждане Британии, Германии, Франции и других стран. В частности, в здании находились 14 граждан Беларуси.