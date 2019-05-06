Пожар в Шереметьево: в сети показали новые фото с места трагедии

Пожар в самолете в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, унес жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа. В сети показали фото последствий катастрофы изнутри самолета. Соответствующие медиа опубликовали российские Telegram-каналы.

Отметим, что при пожаре самолет полностью выгорел. А росийский следственный комитет ведет расследование по уголовному делу по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Пожар в самолете в Шереметьево - фото последствий показали в сети (telegram.org)

На изображениях видно, что хвостовая часть самолета выгорела полностью: оголились провода, а от пассажирских сидений остались лишь каркасы.

Более менее уцелел лишь передний фюзеляж, но кабина пилотов также значительно повреждена дымом.

Пожар в самолете в Шереметьево - фото последствий показали в сети (фото: telegram.org)

Напомним, пожар самолета Sukhoi Superjet 100 вспыхнул после того, как в воздушное судно после вылета из Москвы в Мурманск в небе ударила молния, радиосвязь была утеряна, а при экстренной посадке самолет сильно ударило о землю.

Ранее мы писали о том, что на РосТВ опозорились из-за трагедии в Шереметьево, упомянув о пожаре в самолете, унесшем жизни десятков людей лишь вскользь.

А также сообщали о хронологии страшной катастрофы - о последовательности событий рассказал командир SSJ-100 Денис Евдокимов.

Напомним, один из пассажиров самолета рассказал, как ему удалось выжить в страшном пожаре в Шереметьево.