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Какой самолет? На РосТВ опозорились из-за трагедии в Шереметьево

STYLERПроисшествия    06.05.2019 - 08:48
Какой самолет? На РосТВ опозорились из-за трагедии в Шереметьево
Пожар в самолете в Шереметьево (фото: соцсети)

Пожар в самолете в аэропорту стал второстепенной новостью главных российских СМИ

Пожар в самолете в московском аэропорту Шереметьево стал самой обсуждаемой темой воскресенья, 5 мая, для всех мировых СМИ. Однако главный телеканал Кремля  "Первый канал" в программе "Время" в 21:00 (спустя 2,5 часа после катастрофы) сообщил о произошедшем лишь на пятой минуте, после длинного сюжета о Венесуэле. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

При этом репортаж о катастрофе занял около полутора минут, после того, как были сообщены все подробности переговоров Лаврова в Венесуэлле - о трагедии упомянули как бы вскользь.

Пожар в самолете в Шереметьево - российские СМИ скрывают трагедию (twitter.com/Varfolomeev)

Пользователи сети возмущены подобным наплевательским отношением российских СМИ к трагедии. Они оставляют множество комментариев.

  • "Даже если упадет метеорит и уничтожит весь Воронеж, в Кремле всем будет пох*й на сам город и тем более на рабов, которые там жили";
  • "Как и с Зимней вишней - только к вечеру выдали нечто без прямых цитат, что для понимающих - полный аут";
  • "Цена человеческой жизни в России - это пустое слово";
  • "Так они вообще ни слова про катастрофу не сказали!"
  • "Безалаберность во всем. Мои соболезнования людям";
  • "Не приведи Господь, это б в Киеве случилось - неделя круглосуточного эфира была б обеспечена".
 

Пожар в самолете в Шереметьево (фото: соцсети)

Напомним, пожар самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в РФ забрал жизни 41 человека. Трагедия произошла 5 мая. Всего в авиалайнере находилось 78 человек, выжили 37. В воздушное судно после вылета из Москвы в Мурманск в небе ударила молния, радиосвязь была утеряна, а при экстренной посадке самолет сильно ударило о землю.

Отмечается, что при пожаре самолет полностью выгорел. Российский следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту.

В России назвали возможную причину аварийной посадки сгоревшего лайнера При пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек
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