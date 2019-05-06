Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Трагедия забрала 41 жизнь
Пожар самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в РФ забрал жизни 41 человека. Трагедия произошла 5 мая. Всего в авиалайнере находилось 78 человек, выжили 37. В воздушное судно после вылета из Москвы в Мурманск в небе ударила молния, вследствие чего была потеряна радиосвязь, а лайнер перешел в режим прямого управления. Об этом расказал командир SSJ-100 Денис Евдокимов, передает Baza на своем Telegram-канале.
Отмечается, что при пожаре самолет полностью выгорел.
Российский следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).
По словам Евдокимова, радиосвязь смогли частично восстановить, и экипажу Sukhoi Superjet 100 помогали диспетчеры, которые задали курс на вывод на взлетно-посадочную полосу в Шереметьево.
Момент возгорания во время посадки самолета Суперджет в Шереметьево снятый камерой наблюдения.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 5 мая 2019 г.
По официальным данным Следственного комитета, во время аварийной посадки Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
6 человек госпитализировано, 2 человека в реанимации. pic.twitter.com/LWRsEU9RGb
Видео: twitter.com/Telemaster68
Также командир добавил, что скорость лайнера была обычной, и подход к земле происходил плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания.
Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)
"Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре", - говорит Евдокимов.
Еще одно видео снятое внутри горящего самолета. в момент посадки.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 5 мая 2019 г.
СКР сробщает: по последним данным точно известно о 37 выживших в результате ЧП в Шереметьево из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся в салоне лайнера.
До сих пор остается невыясненной судьба 28 человек. pic.twitter.com/8wys6bB0c5
Видео: twitter.com/Telemaster68
Он считает, что возгорание самолета произошло не в момент полета, а из-за приземления.
В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO— Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.
Видео: twitter.com/norenko_mikhail
Евдокимов рассказал, что увидел пожарных, когда смог выйти из кабины самолета. Но он не знает, были ли он на месте непосредственно при посадке.
Видео супер джета в Шереметьево pic.twitter.com/Q2N5nSt85b— Союзпушнина (@letokot) 5 мая 2019 г.
Видео: twitter.com/letokot
Напомним, 5 мая, вскоре после вылета лайнера из Москвы в Мурманск экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.
Видео: YouTube / Телеканал Дождь
Ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту. К месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи", точных данных о количестве жертв нет, на борту самолета во время пожара находились 100 человек.