Пожежа в Шереметьєво: в мережі показали нові фото з місця трагедії

Пожежа в літаку в аеропорту Шереметьєво в неділю, 5 травня, забрала життя 40 пасажирів і одного члена екіпажу. У мережі показали фото наслідків катастрофи зсередини літака. Відповідні медіа опублікували російські Telegram-канали.

Зазначимо, що при пожежі літак повністю вигорів. А російський слідчий комітет проводить розслідування у кримінальній справі за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Пожежа в літаку в Шереметьєво - фото наслідків показали в мережі (telegram.org)

На зображеннях видно, що хвостова частина літака вигоріла повністю: оголилися дроти, а від пасажирських сидінь залишилися лише каркаси.

Більш менш уцілів лише передній фюзеляж, але кабіна пілотів також значно пошкоджена димом.

Пожежа в літаку в Шереметьєво - фото наслідків показали в мережі (фото: telegram.org)

Нагадаємо, пожежа літака Sukhoi Superjet 100 спалахнула після того, як у повітряне судно після вильоту з Москви до Мурманська в небі вдарила блискавка, радіозв'язок був втрачений, а при екстреній посадці літак сильно вдарило об землю.

Раніше ми писали про те, що на РосТБ зганьбилися через трагедію в Шереметьєво, згадавши про пожежу в літаку, яка забрала життя десятків людей лише побіжно.

А також повідомляли про хронологію страшної катастрофи - про послідовність подій розповів командир SSJ-100 Денис Євдокімов.

Нагадаємо, один з пасажирів літака розповів, як йому вдалося вижити у страшній пожежі в Шереметьєво.