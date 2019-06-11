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Пожар в психбольнице Одессы: стали известны имена погибших

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 18:26
Пожар в психбольнице Одессы: стали известны имена погибших
Пожар в психбольнице Одессы (фото: коллаж РБК-Украина)

В пожаре в одесской психбольнице погибли пациенты и медсестра

Пожар в Одессе в психбольнице произошел в понедельник, 10 апреля. В результате инцидента погибли шесть человек, других шестерых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стало известно, что в пожаре погибла медсестра Юлия Никитина, которая пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти пациентов Одесской психиатрической больницы.

По словам одесситки Людмилы Власовой, женщина помогала больным покинуть больницу, но сама задохнулась от угарного газа. Погибшая была 1964 года рождения.

Пожар в психбольнице Одессы: стали известны имена погибших

Юлия Никитина, медсестра одесской психбольницы (фото с соцсетей)

Стали известны также и другие имена погибших: Мария Пастернак 1934 года рождения; Семен Клапчук 1934 года рождения; Лидия Поровкова 1934 года рождения; Галина Тодорова 1937 года рождения; Михаил Лазарев 1928 года рождения.

В связи с трагедией в Одессе 12 июня объявлен траур. Кроме того, чиновники также пообещали выдать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Близкие погибших получат по 100 тысяч гривен, а родственники потерпевших - по 50 тысяч гривен.

 

Пожар в одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

Сотрудники полиции сделали фотографии всех пациентов, чтобы проверить их личности, поскольку не все помнят свои имена.

Стало известно, что пожар начался под навесом, где сушили белье. Там были матрасы, которые загорелись. Есть предположение, что пожар мог возникнуть по неосторожности пациентов, ведь у них были спички и сигареты.

По факту пожара открыто уголовное производство. По версии спасателей, причина возгорания - занесение огня извне.

Напомним, что на Волыни прямо на ходу загорелась электричка. При этом в поезде на тот момент находились пассажиры.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области горело отделение по нефтепереработке.

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